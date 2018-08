Alexander Zverev hat das Hartplatz-Turnier in Washington gegen den Australier Alex De Minaur nach 1:14 Stunden 6:2, 6:4 gewonnen. Zuvor hatte er sich in einem emotionalen Achtelfinal-Duell gegen seinen Bruder Mischa durchgesetzt. Bereits 2017 konnte Zverev das Turnier auf das ATP World Tour für sich entscheiden.

Von Beginn an wollte Zverev den Kräfteverschleiß ausnutzen, dem sein Gegenüber in seinem dramatischen Halbfinale gegen Andrei Rubljow ausgesetzt war. Der 19-jährige Australier erreichte das Finale nach einem 5:7, 7:6 (8:6) und 6:4 - und wirkte bereits in den ersten Ballwechseln im Endspiel angeschlagen. Schnell gelangen Zverev zwei Breaks zum 1:0 und 3:0 und der konzentriert aufschlagende Deutsche brachte den ersten Satz ungefährdet 6:2 nach Hause.

Erfolgsgrundlage Aufschlag

Auch im zweiten Satz bildete die Konstanz beim eigenen Aufschlag die Grundlage für den Erfolg des 21-Jährigen. 90 Prozent aller Ballwechsel konnte Zverev bei eigenem ersten Aufschlag gewinnen - und ein Break genügte, um De Maunier auch diesen Durchgang abzunehmen.

Nachdem Zverev beim Stand von 6:2, 5:3 und 40:15 noch zwei Matchbälle beim Aufschlag seines Konkurrenten nicht nutzen konnte, war es bei Matchball Nummer vier im folgenden eigenen Aufschlagspiel soweit.

Zverevs zweiter Sieg beim Turnier in Washington war gleichzeitig der neunte Sieg der aktuellen Nummer drei der ATP-Weltrangliste auf der World Tour.