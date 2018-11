Die internationalen Pressestimmen zum Sieg von Alexander Zverev bei den ATP Finals.

ENGLAND

The Telegraph: "Zverev, die pilzköpfige deutsche Bohnenstange, ist seit einigen Jahren schon der führende Performer auf der ATP Tour - mit Ausnahme der Grand Slams. Der Sieg im Finale gegen Djokovic war locker seine beste Stunde."

The Independent: "Zverev schlug Djokovic mit seinen eigenen Waffen, indem er seinen Gegner mit der unnachgiebigen Beharrlichkeit seines Ballschlags zermürbte. Der Deutsche lieferte überragend, zeigte den Willen, das Netz anzugreifen und seine Bälle mit Überzeugung und Präzision zu schlagen."

The Sun: "Zverev hatte das Londoner Publikum, inklusive David Beckham und Sohn Romeo, auf seiner Seite. Er feierte, indem er einen Hund küsste, der in der Tasche seiner Mutter saß."

BBC: "Zverev wird schon seit langem als der junge Spieler angekündigt, der am ehesten das Zepter im Herrentennis übernehmen könnte, wenn sich einmal Leute wie Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal und Andy Murray zur Ruhe setzen. Mit seinem kräftigen Aufschlag, krachenden Bodenschlägen und verbessertem Spiel am Netz zeigt der 1,98 Meter große Deutsche alle Facetten, um ganz an die Spitze aufzusteigen."

FRANKREICH

L'Equipe: "Alexander der Große. Zverev hat für eine Sensation gesorgt, indem er mühelos die weltweite Nummer eins beherrschte. Der 21 Jahre alte Deutsche hat alles, um sehr hoch und sehr schnell aufzusteigen."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Djokovic muss sich vor dem neuen Tennis-Phänomen Zverev verneigen. In London strahlt ein neuer Stern, die Zukunft des Tennis hat begonnen. Zverev hat die guten Ratschläge des großen Meisters Ivan Lendl angewendet und gesiegt. Lendls unglaubliche Erfahrung hat Zverev geholfen, zwei entscheidende Matches in Folge zu meistern."

Corriere dello Sport: "Meister Zverev demütigt Djokovic und siegt 23 Jahre nach Boris Becker. Mit dem jungen Deutschen russischer Abstammung beginnt die Revolution im Tennis. Zverev schafft einen transparenten und verdienten Sieg, der ihm ein Weihnachtsgeschenk von 2,5 Millionen Dollar beschert."

La Repubblica: "Die Schönheit der Jugend: Zverev leitet im Tennis eine neue Ära ein. Der Favorit Djokovic versinkt vor dem 21-jährigen Deutschen, dem neuen König, den Lendl in einen Champion verwandelt hat."

Corriere della Sera: "Zverev besiegt Djokovic und zählt zu den Großen des Tennis. Djokovic ist nicht wiederzuerkennen und kann nicht reagieren. Für Zverev ist dieser Sieg endgültig der Beginn einer steilen Karriere. Sein junges Alter wird die tödliche Waffe gegen die Generation der wunderbaren 'Over 30s' sein."

La Stampa: "Zverev wandelt auf den Spuren Beckers, dem letzten Deutschen, der ein Masters gewonnen hat. Aber: 2019 wird Zverev nun auch bei den Slams zeigen müssen, was er kann."

Il Giornale: "Der junge Zverev, Meister unter den Meistern nach dem Finalmatch zwischen dem alten Löwen und dem jungen Star, der sich den Weg frei machen will."

SPANIEN:

Sport: "Zverev hat sein ganzes Repertoire gezeigt und nicht vor Djokovic gezögert. Der zeigte nicht sein bestes Spiel. Das hatte er im Halbfinale vorgeführt, als er Anderson an die Wand spielte."

Mundo Deportivo: "Alles schien bereit, um das ATP-Finale zum krönenden Abschluss der Wiederauferstehung Djokovics zu machen. Mit seinen 31 Jahren wurde er jedoch von dem Jungspund eingeschüchtert, der einen sehr kraftvollen Aufschlag zeigte, solide spielte und an seinen Triumph glaubte."

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: "Zverev ließ sich auf den blauen Untergrund fallen und schlug ungläubig die Hände vor sein Gesicht. Djokovic, der seit Wimbledon 35 von 37 Matches gewonnen - und nie gegen einen Top-10-Spieler verloren - hatte, wirkte wieder menschlich und verletzlich."

SCHWEIZ

Blick: "Jungspund Zverev entzaubert Djokovic. Nachdem das deutsche Wunderkind im Halbfinale Roger Federer in 95 Minuten aus dem Weg geräumt hatte, werden im Endspiel dem 'Djoker die Grenzen aufgezeigt."