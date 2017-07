Tennisstar Alexander Zverev "Boris war nicht so austrainiert wie die Jungs heute"

Der Weltranglisten-Zwölfte Alexander Zverev, 20, vergleicht in einem Interview in der aktuellen Ausgabe des SPIEGEL seine Spielergeneration mit der von Boris Becker.

Tennis sei seitdem "viel physischer geworden, anstrengender, alles passiert viel schneller", sagt Zverev. Becker gewann 1985 mit 17 Jahren in Wimbledon sein erstes Grand-Slam-Turnier. Heute seien so junge Spieler "körperlich nicht bereit", um sich "über zwei Wochen in fast jedem Spiel durch fünf Sätze zu kämpfen", sagt Zverev. "Was Boris damals geleistet hat, war unglaublich. Aber er war nicht so austrainiert wie die Jungs heute, er hatte einen anderen Körperbau, weniger Muskelmasse." (Lesen Sie hier das vollständige Interview im neuen SPIEGEL.)

Becker, der bis Ende 2016 den Serben Novak Djokovic gecoacht hatte, wies zuletzt darauf hin, dass er gern wieder einen Trainerjob übernehmen würde. Spekuliert wurde auch über eine Zusammenarbeit mit Zverev, doch der ist vorerst skeptisch: "Boris ist jemand, mit dem ich schon jetzt relativ viel Kontakt habe", sagt Zverev, "wir sprechen miteinander, telefonieren. Aber ich denke auch, dass ich vielleicht noch nicht bereit bin, diese oder jene Information zu hören. Ich möchte mich in den Top Ten etablieren, das mentale Training, die Feinheiten kommen vielleicht später."

Zverev begann beim UHC Hamburg mit Tennis. Bis er 13 Jahre alt war, spielte er auch Fußball und Feldhockey. Das Hockey, sagt Zverev heute, habe ihm bei seiner Karriere als Tennisprofi geholfen. "Es ist ein Sport, bei dem du dich tief am Boden bewegen musst, bei dem es schnelle Richtungswechsel gibt. Das hat mich aufs Tennis vorbereitet." In dieser Saison hat Zverev bereits drei ATP-Turniere gewonnen, im Mai schaffte er erstmals den Sprung in die Top Ten der Weltrangliste.

Auf dem Tennisplatz zertrümmert der Profi bisweilen seinen Schläger, wenn es im Spiel nicht gut läuft. Peinlich sei ihm das aber nicht, sagt Zverev. Stattdessen schimpft er über die Schiedsrichter, die ihn für seine Wutausbrüche schon mehrmals mit einer Verwarnung bestraft haben. "Die Schiedsrichter wollen uns gleichmachen", sagt Zverev, "wir sollen Roboter sein. Dabei würde unser Sport für junge Menschen interessanter werden, wenn es wieder mehr unterschiedlichere Typen auf dem Feld geben würde. Spieler, die ihre Persönlichkeit nicht verstecken, weil es die Regeln verbieten."

In Wimbledon trifft Zverev in der dritten Runde auf den Österreicher Sebastian Ofner.