Tennis Zverev und Petkovic verpassen Hopman-Cup-Finale

Deutschland ist beim Hopman Cup in Perth bereits in der Vorrunde gescheitert. Gegen die Schweiz verlor das Team aus Alexander Zverev und Andrea Petkovic gegen das Duo Roger Federer/Belinda Bencic 1:2. Zverev hatte sein Einzel gegen Federer überraschend gewonnen, Petkovic verlor allerdings gegen Bencic klar in zwei Sätzen.

Im entscheidenden Mixed blieben Zverev und Petkovic fast chancenlos, Deutschland verlor 1:4, 2:4. Nach der Auftaktpleite gegen Frankreich ist es bereits die zweite Niederlage für das deutsche Team. Damit können Zverev und Petkovic das Finale bei der inoffiziellen Mixed-WM an der australischen Westküste nicht mehr erreichen. Zum Abschluss steht noch das Aufeinandertreffen mit Großbritannien (Heather Watson und Dan Evans) an.

Beim Hopman Cup spielen vier Nationen, bestehend aus einem Spieler und einer Spielerin in einer Gruppe, und treten in jeweils drei Matches gegeneinander an (Männer-Einzel, Frauen-Einzel und Mixed). Nur die Sieger der zwei Vorrundengruppen qualifizieren sich fürs Endspiel.