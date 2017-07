Dramatisches Aus im Achtelfinale Alexander Zverevs Wimbledon-Traum ist geplatzt

Alexander Zverev war so nah dran, hat es aber doch nicht geschafft. Im Achtelfinale des Herren-Einzels von Wimbledon verlor er gegen den Vorjahresfinalisten Milos Raonic aus Kanada nach fünf Sätzen und knapp dreieinhalb Stunden Spielzeit 6:4, 5:7, 6:4, 5:7 und 1:6. Im vierten Satz sah er zeitweilig schon wie der Sieger aus, Raonic kam aber ins Match zurück und drehte die Partie am Ende doch noch.

Der Deutsche zeigte sich in seinem Achtelfinale über weite Strecken stabil und nervenstark. Er servierte stark und war spielerisch lange Zeit überlegen. Raonic konnte sich dagegen vor allem auf seinen Aufschlag und auf seinen tiefen Rückhand-Slice verlassen. Damit bekam der Deutsche mit zunehmender Spieldauer seine Probleme.

Im fünften Durchgang war dem 20-Jährigen der Konzentrations- und Kräfteverschleiß deutlich anzumerken. Raonic spielte dann seine Erfahrung aus und brachte das Match sicher nach Hause. Mit Zverev ist der letzte deutsche Profi in den Einzelwettbewerben ausgeschieden.

Jetzt wartet allerdings ein ganz dicker Brocken auf den Kanadier: der siebenfache Champion Roger Federer. Der Schweizer besiegte leicht und locker den Bulgaren Grigor Dimitrow 6:4, 6:2, 6:4. Es ist das 50. Mal, dass Federer ein Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht.

Titelverteidiger Andy Murray ist ohne Probleme ins Viertelfinale eingezogen. Der 30 Jahre alte Schotte setzte sich gegen Benoit Paire aus Frankreich 7:6 (7:1), 6:4, 6:4 durch und geht auch am Mittwoch als großer Favorit gegen Sam Querrey in die Partie. Der US-Amerikaner hatte sich in fünf Sätzen gegen den Südafrikaner Kevin Anderson durchgesetzt.