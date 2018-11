Ornella Wahner hat bei der Amateur-Boxweltmeisterschaft in Indien Gold gewonnen. Im Finale gewann Wahner in der Klasse bis 57 kg gegen die Lokalmatadorin Sonia mit 4:1 Punkten. Sie ist die erste deutsche Weltmeisterin in der WM-Geschichte der Frauen.

"Es fühlt sich super an, und ich habe Gänsehaut. Ich kann noch gar nicht fassen, etwas geschafft zu haben, was noch niemand vorher geschafft hat", sagte Wahner nach dem größten Triumph ihrer Karriere.

Am Freitag hatte Wahner das Halbfinale gegen die niederländische Ex-Profiboxerin Jemyma Betrian 5:0 gewonnen. Bereits der Finaleinzug war etwas Besonderes: Niemals zuvor hatte eine deutsche Kämpferin bei einer Amateur-WM ein Finale erreicht.

Für den Deutschen Boxsport-Verband (DBV) war es die zweite Frauen-Medaille bei der WM in Indien. Bereits am Donnerstag hatte Weltergewichtlerin Nadine Apetz Bronze gewonnen. Das war ihr auch schon bei der letzten Endrunde in Kasachstan vor zwei Jahren gelungen.