Amélie Mauresmo hat als Tennisspielerin viel erreicht, man könnte sagen: fast alles. Sie war die Nummer eins der Weltrangliste, sie hat die Australian Open 2006 gewonnen, im gleichen Jahr triumphierte sie auch in Wimbledon. Sie war die erste Französin, der dies gelang - seit Suzanne Lenglen. Und das war 1925.

Mauresmo weiß also alles über diesen Sport, und es ist nur logisch, dass sie dieses Wissen jetzt als Trainerin an Jüngere weitergibt. Dass dennoch zurzeit über sie diskutiert wird, dass darüber - wie auch hier gerade - extra Artikel verfasst werden, zeigt, welch langen Weg manche Dinge noch vor sich haben, bis sie völlig normal sind. Denn Mauresmo trainiert einen Mann.

Seit Beginn des Jahres coacht sie ihren Landsmann Lucas Pouille. Der Franzose ist der einzige Profi unter den Top 100 mit einer professionellen Trainerin. Er hatte sich an Mauresmo gewandt, nachdem sein Jahr 2018 für ihn eher frustrierend gelaufen war. Er war aus den Top Ten der Welt herausgerutscht, bei den Grand-Slam-Turnieren lief es nicht, er brauchte nach sechs Jahren der Zusammenarbeit mit seinem Coach Emmanuel Planque einen neuen Impuls.

Das ganz neue Gefühl des Sieges in Melbourne

Mauresmo ließ sich von Pouille überzeugen, es miteinander zu versuchen. Schon nach kurzer Zeit hat die Zusammenarbeit Ergebnisse gebracht: In fünf Jahren zuvor war Pouille bei den Australien Open immer in der ersten Runde ausgeschieden, er wusste überhaupt nicht, wie das ist, in Melbourne mal zu gewinnen. Jetzt steht er zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Nach dem Vier-Satz-Erfolg über den kanadischen Aufschlaghünen Milos Raonic im Viertelfinale ist es jetzt schon das erfolgreichste Turnier seiner Karriere. Am Freitag wartet mit Novak Djokovic allerdings ein ganz harter Brocken.

"Für mich ist es total egal, ob sie ein Mann ist, eine Frau, Großvater oder Großmutter", wird Pouille in der "New York Times" zitiert, ihm sei es ausschließlich wichtig, "jemanden um mich zu haben, der an mich glaubt und mir den Glauben gibt, dass wir es gemeinsam weit schaffen können". Dass es Leute gibt, die Bedenken anmelden, wie das denn so sei mit einer Trainerin in der Umkleidekabine, findet er lächerlich: "Wichtig ist, was auf dem Platz passiert, wie die Vorbereitung läuft und was nach dem Match passiert - wer in der Umkleidekabine ist, spielt für mich keine Rolle."

Mauresmo verzichtete für ihr Engagement an der Seite Pouilles auf einen anderen Job, der bisher männertypisch war. Der französische Verband hatte sie bereits für die kommende Saison als Nachfolger von Yannick Noah im Amt des Davis-Cup-Kapitäns angekündigt - auch hier wäre sie die erste Frau auf diesem Niveau gewesen. Ein langes Gespräch mit Pouille hat sie umdenken lassen.

Schon Bartoli zum Erfolg geführt

Ihre Kompetenz als erfolgreicher Coach hat die 39-Jährige ohnehin schon zu Genüge nachgewiesen. 2013 betreute sie Marion Bartoli, als die Französin ihr Karrierehighlight feiern durfte: Sieben Jahre nach Mauresmos Hauptgewinn auf dem Rasen von Wimbledon tat Bartoli es ihr nach und holte sich die begehrteste Trophäe im Tennis durch einen Sieg über Sabine Lisicki. Zuvor hatte sie mit Victoria Azarenka zusammengearbeitet, als die Weißrussin die Weltrangliste anführte. Drei Jahre lang hatte sie zudem die Verantwortung für das französische Fed-Cup-Team.

"Ob Frauensport oder Männersport, am Ende geht es auf dem Platz doch um exakt dasselbe", sagte Pouille vor dem Turnier in Melbourne, und nach diesen zwei Wochen dürfte es nicht mehr notwendig sein, die Entscheidung in der Öffentlichkeit ausführlich zu begründen. Die Resultate sprechen für sich.

Auf diesem Level im Männertennis hat bisher erst ein Spieler wirklich versucht, mit einer Trainerin im Rücken zu spielen. Großbritanniens Tennis-Hero Andy Murray engagierte 2014 einen weiblichen Coach und arbeitete zwei Jahre lang mit ihr zusammen. Der Hartplatzspezialist Murray hat in dieser Zeit sein erstes großes Sandplatzturnier gewonnen, in Madrid gelang es ihm dabei gar, den ultimativen Sandplatz-Matador Rafael Nadal zu schlagen.

Die damalige Trainerin hieß Amélie Mauresmo.