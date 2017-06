+++ America's Cup live +++ Segelt Neuseeland jetzt zum Sieg?

Die Ausgangsposition vor diesem fünften Finaltag ist klar: Wie schon beim 34. America's Cup müsste Team Oracle alle noch folgenden Rennen gewinnen, um den Titel doch noch zu verteidigen. Das schien 2013 schon nahezu ausgeschlossen, doch in diesem Jahr ist die Situation sogar noch ein wenig aussichtsloser. Spithill und sein Team haben zwei Probleme: 1. Die neuseeländische "Aotearoa" ist verdammt schnell. 2. Skipper Peter Burling macht bislang keine Fehler, sondern brilliert mit starken Manövern.

Burlings spektakuläres Manöver aus der Vorstartphase im achten Rennen können Sie hier nochmal im 360-Grad-Video genießen. Sensationelle Bilder!

Nachdem Team Oracle am Samstag den ersten Sieg eingefahren hatte, gab sich Spithill betont selbstbewusst. Doch gestern folgte die Ernüchterung: Herausforderer Neuseeland war wieder deutlich schneller. Olympiasieger Burling glänzte dabei mit einem sensationellen Manöver in der Vorstartphase. Die Zusammenfassung des gestrigen Renntages finden Sie hier:

Herausforderer Neuseeland hat auch den vierten Finaltag beim 35. America's Cup dominiert und könnte am Montag den Gesamtsieg einfahren. Die USA brauchen wie vor vier Jahren ein Wunder, um den Titel zu verteidigen.

"Das wird das größte Comeback der Sportgeschichte", sagte Skipper Jimmy Spithill. Aber nicht nach seinen deutlichen Niederlagen gestern, die Titelverteidiger Oracle einen schier uneinholbar scheinenden 1:6-Rückstand einbrachten, sondern am 18. September 2013, als die US-Amerikaner sogar 1:8 gegen Team Neuseeland zurücklagen. Gestern klang "Pitbull" Spithill deutlich weniger angriffslustig. "Es war sicher nicht der Plan, schon wieder in dieser Situation zu sein. Aber jetzt müssen wir damit leben. Wir kennen die Situation", so der 37-Jährige. Ob Oracle das nächste historische Comeback gelingt, oder Herausforderer Neuseeland den Sieg diesmal sicher nach Hause fährt? Wir werden es sehen. Hallo und herzlich Willkommen zum fünften Finaltag im Kampf um den 35. America's Cup!