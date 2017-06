+++ America's Cup live +++ So läuft das Rennen zwischen den USA und Neuseeland

...and then you remember the worst rule in sport and the score is still only 0-0 #AmericasCup #ETNZ

.@EmiratesTeamNZ off to a flying start, winning Race 1 of the America's Cup Match presented by Louis Vuitton.… t.co/0XLtFeT1AR

Team Neuseeland rettet den Vorsprung ins Ziel und gewinnt Match 1! Allerdings sind am Ende von den zwischenzeitlich knapp zwei Minuten Vorsprung nur 30 Sekunden geblieben. Die Zeitabstände sind am Ende egal, wichtig ist der erste Punkt. Damit gleichen die Kiwis zum 0:0 aus. Denn der eine Bonuspunkt, den sich Oracle durch den Erfolg in der Qualifikation gesichert hatte, wurde als Minuspunkt für den Challenger gezählt. Jetzt kann das Finale also so richtig starten.

So sehen Sieger aus: Neuseelands Skipper Peter Burling hat den Fehlstart von Team Oracle gnadenlos ausgenutzt und das erste Rennen dominiert. Der Patzer am letzten Gate blieb ohne Folgen. (Foto: AFP)

Beim Manöver an Gate 6 setzt Team Neuseeland auf und bleibt komplett stehen. Solche Fehler sollte Peter Burling tunlichst vermeiden. Nur wegen des enormen Vorsprungs bleiben die Kiwis in Führung.

Team Oracle ist inzwischen zwar wieder auf den Foils, fährt den Kiwis aber mit beachtlichem Abstand hinterher. (Foto: AFP)

An Gate 5 hat Team Neuseeland fast zwei Minuten Vorsprung. Das sieht nach einem überzeugenden ersten Sieg für die Herausforderer aus.

Der Wind flaut etwas ab. Das macht sich sofort bemerkbar. Die Boot bleiben nicht auf den Foils, sondern setzen auf. Jetzt ist es an den Skippern, eine gute Böe zu finden.

Dass so etwas sogar dem Olympiasieger passiert, dürfte die vielen Segler beruhigen, denen schon ähnliche Fauxpas passiert sind.

Das Hochgeschwindigkeits-Segeln auf den Foils - die Katamarane erreichen in der Spitze über 90 km/h - ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Im Challenger Playoff Halbfinale gegen Großbritannien ist Peter Burling in der Vorstartphase spektakulär gekentert und im wahrsten Wortsinn baden gegangen. America's Cup: Ge­ken­tert - SPIEGEL ONLINE - Video

Bei Gate 2 hatte Team Oracle eine halbe Minute Rückstand, bei Gate 3 sind es schon 46 Sekunden. Die Neuseeländern fliegen im wahrsten Sinne des Wortes davon.

I think we're going to need Peter Burling to take a dip to win this. #americascup

Der technologische Vorsprung macht sich im ersten Rennen bemerkbar. Nicht nur wegen des Fehlstarts führt Team Neuseeland mit deutlichem Vorsprung. Die Kiwis haben auch eine bessere "Fly Time". Die Foils übernehmen die komplette Arbeit, die Rumpfe berühren das Wasser fast nie. In der Qualifikation gelang den Neuseeländern ein "perfektes Rennen" mit 100 Prozent "Fly Time". Im ersten Finale liegen sie bei starken 94 Prozent.

Die Boote werden rein mechanisch mit einem komplexen Hydrauliksystem manövriert. Um das Öl durch die Hydraulik zu befördern, setzen die meisten Teams auf klassische Grinder - also Kurbeln, die mit den Armen betrieben werden. Nur Team Neuseeland setzt auf eine innovative Velotechnologie. Die Teammitglieder sitzen auf Fahrrädern und machen sich zunutze, dass starke Beine mehr Kraft erzeugen können als starke Arme. So kann Team Neuseeland sehr schnell manövrieren.

Spithill ist der Startlinie schon früh sehr nah - zu nah! Der australische Skipper des Oracle Teams leistet sich einen Fehlstart! Damit muss er Team Neuseeland jetzt zwei Bootslängen Vorsprung lassen. Das könnte schon eine Vorentscheidung für das erste Rennen bedeuten.

Die wichtige Vorstartphase läuft bereits. Jimmy Spithill gilt als einer der besten Starter der Welt. Peter Burling hat mit seinen Neuseeländern dagegen im Challenger Playoff Finale gegen Schweden meist den schlechteren Start erwischt, sich dann aber auf der Kreuz durch die höhere Endgeschwindigkeit durchgesetzt.

Gesegelt wird mit Katamaranen vom Typ ACC, die mithilfe von unter dem Rumpf befestigten Tragflächen, sogenannten Foils, über das Wasser gleiten. Die Boote sind 15 Meter lang und haben ein Gewicht von 2,5 Tonnen.

Oracle konnte die Regeln modifizieren, weil beim America's Cup traditionell der Titelverteidiger das Segelrevier und den genauen Rennmodus vorgibt. Das sorgte im Vorfeld für Unstimmigkeiten zwischen den beiden Finalteilnehmern. Denn Team Oracle hat gemeinsam mit den fünf anderen Challengern schon eine Absichtserklärung darüber unterzeichnet, dass und in welcher Form der America's Cup 2019 und 2021 ausgetragen werden soll. Für die Neuseeländer, die als einziges Team nicht unterschrieben, ist das ein Affront. Schließlich glauben die Kiwis daran, dass sie den Cup nach Neuseeland holen und dann ihrerseits über die Details zur nächsten Austragung entscheiden.

Kurz zum Modus: Defender Oracle geht mit einem Punkt Vorsprung in die Finalserie. Das liegt an einer Regeländerung, die der Titelverteidiger vor der 35. Ausgabe des America's Cup durchgesetzt hatte. Trotz der schon feststehenden Final-Qualifikation durfte das amerikanische Team in der ersten Qualifikationsrunde antreten und sich dort durch einen Sieg diesen einen Punkt Vorsprung sichern. Das heißt: Oracle braucht sieben Einzelsiege zum Gewinn der Regatta, während das Team Neuseeland acht Rennen für sich entscheiden müsste.

...aber die Antwort von Blair Tuke, dem kongenialen Partner von Burling und Foil Trimmer, ließ nicht lange auf sich warten.

Vor dem Duell lieferte sich die beiden Skipper auf Instagram eine unterhaltsame Auseinandersetzung. Zunächst veröffentlichte Jimmy Spithill eine Karikatur davon, wie er sich das Finale vorstellt...

Der Skipper der Neuseeländer hieß 2013 noch Dean Barker. Er wurde mittlerweile durch den 26-Jährigen Peter Burling ersetzt, der gemeinsam mit Blair Tuke schon so ziemlich alles gewonnen hat, was man als Segler gewinnen kann. Von 2013 bis 2016 wurden die beiden viermal in Folge Weltmeister in der 49er Klasse. Das war zuvor noch keinem Segler gelungen. Ebenfalls in der 49er Klasse gewannen Burling und Tuke 2016 in Rio de Janeiro, als sie auch Fahnenträger des neuseeländischen Teams waren, die olympische Goldmedaille. Jetzt wollen sie sich mit dem Gewinn des America's Cup endgültig unsterblich machen.

2013 hatte Oracle in einer der größten Aufholjagden der Sportgeschichte sensationell einen 1:8-Rückstand noch in einen 9:8-Sieg gedreht. Jimmy Spithill führte sein Team wie schon 2010 gegen die Schweizer Alinghi zum Sieg. In diesem Jahr will Spithill den "Threepeat" schaffen.

Titelverteidiger Oracle Team USA mit Skipper Jimmy Spithill bekommt es wie schon beim 34. America's Cup 2013 mit Emirates Team Neuseeland zu tun. Die Neuseeländer um Skipper Peter Burling hatten sich im Challenger Playoff Finale gegen Schweden durchgesetzt.

Vor dem ersten Rennen, das für 19:12 Uhr unserer Zeit (14:12 Uhr Ortszeit vor der Nordküste Bermudas) terminiert ist, empfehle ich zur Einstimmung den sehr lesenswerten Vorbericht von Klaus Brinkbäumer. America's Cup: Wie ein Tretboot fliegen lernt - SPIEGEL ONLINE - Sport "Oh, oh, shit", waren die letzten Worte aus dem Bordmikrofon. Dann kenterte der Katamaran vom Team Neuseeland. Beim 35. America's Cup will die Crew um Peter Burling jetzt ihr Verlierertrauma bewältigen.

Da ist das Ding! Im Original war die "bodenlose Kanne" 67,6 Zentimeter hoch. Seit 1958 hat sie einen Boden oder genauer einen 17,8 Zentimeter hohen Sockel. Seit der "Great Exhibition" 1851 wetteifern Segler um diesen Pokal. (Quelle: AFP)

Wenn Teams aus aller Welt mehrere hundert Millionen Dollar investieren, nur um einen alten Krug ("auld mug") mit nach Hause zu nehmen, dann nennt man das "America's Cup". Im Finale der 35. Auflage der traditionsreichsten Segel-Regatta der Welt muss das US-amerikanische Team Oracle seinen Titel gegen Team Neuseeland verteidigen. Hallo, herzlich Willkommen und Mast- und Schotbruch allerseits!