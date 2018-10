Als Drew Brees beim Monday Night Game der New Orleans Saints den Rekord der meisten per Pass erzielten Yards in der NFL brach und damit Quarterback-Legende Peyton Manning auf Platz zwei verwies, lag er damit voll im Trend: Bereits in den ersten fünf Wochen der neuen Saison in der US-Footballliga wurden von Quarterbacks und Passempfänger der Liga zusammen 40.341 Yards überwunden - das ist genauso ein neuer Bestwert wie die Zahl der Touchdowns (424) und Punkte (3739) insgesamt. Auch in der Woche zuvor waren insgesamt 228 Touchdown-Pässe geworfen worden - 23 (!) mehr als in der bisherigen Rekordsaison 2013 (205).

Was steckt hinter dem Offensivspektakel?

Defense-Spieler haben eine Erklärung: Weil die Quarterbacks nach den neuen NFL-Regeln geschützt werden wie US-Präsidenten - und wie Könige in Sänften das Feld hinunter befördert werden. Da ist etwas dran: Die zu Beginn der Saison erneut verschärften Regeln, um die Quarterbacks zu schützen, sorgen in der Tat für mancherlei Stirnrunzeln bei Spielern und Fans.

So wurde Clay Matthews von den Green Bay Packers bereits zweimal bestraft, weil er den gegnerischen Quarterback zu unsanft von den Beinen geholt haben soll. Nicht nur Matthews weiß nach eigenen Angaben nicht mehr, wie er den Quarterback tackeln soll, auch Altmeister Deion Sanders genervt, wie dieses Video zeigt:

.@DeionSanders wasn't happy with the call on Clay Matthews. He had to re-enact the tackle on @ShannonSharpe



: @NFLGameDay Prime

Matthews' Teamkollege Mike Daniels erweckte in einer anderen Szene gar den Eindruck, er traue sich gar nicht mehr, den Quarterback wirklich zu tackeln. Diese Beispiele sind symptomatisch für die neue Verunsicherung bei Verteidigern in der NFL.

Die Liga ihrerseits versucht mit Schulungsvideos klarzumachen, was ihrer Auffassung nach ein regulärer und ein irregulärer Angriff auf den gegnerischen Spielführer darstellt - demnach geht es vor allem darum, nicht mit dem ganzen Körpergewicht auf dem Gegner zu landen.

Luck gets body-slammed by two defenders: Clean hit.



Brady gets tapped on the helmet: Roughing the passer!



Wtf.

Dennoch geht die Diskussion weiter. Am Donnerstagabend kam es beim Spiel der Indianapolis Colts bei den New England Patriots zu zwei weiteren Entscheidungen, die sowohl im Vergleich zu Matthews als auch unmittelbar gegeneinander geschnitten den Eindruck erwecken, dass niemand in der NFL zurzeit wirklich weiß, was ein sauberer Hit ist - und was nicht.

Jahrelang hatte die NFL dasselbe Problem mit der Frage, was ein gefangener Pass ist. "Nobody knows what a catch is", wurde zum geflügelten Wort.

Das Problem bei dieser Regel war, dass der Passempfänger nach dem Fang beim Zu-Boden-Gehen die Kontrolle über den Ball behalten musste ("surviving the ground") - die Auslegungen dieser "Ballkontrolle" jedoch so unterschiedlich war, dass es die Fans regelmäßig in den Wahnsinn trieb. Immerhin: Dieses Problem hat sich in dieser Saison erheblich entschärft, denn nun muss der Receiver "nur noch" den Ball kontrollieren, zwei Füße oder einen anderen Körperteil innerhalb des Spielfelds am Boden haben und einen "Football move" machen.

Letzteres ist die wichtige Neuerung: Wer nun den Ball fängt, zwei Schritte macht - und dann die Kontrolle über den Ball beim Aufprall auf den Boden zwischenzeitlich verliert - hätte den Catch-Prozess dennoch beendet. Eine der umstrittensten "Incomplete-Pass"-Entscheidungen der vergangenen Jahre, Dez Bryants Non-Catch in den Playoffs 2015, würde heute wohl anders herum entschieden werden.

Zusammengenommen könnte man also argumentieren, dass bessere Quarterback-Protection und mehr gültige Fänge einen erheblichen Teil der Offensiv-Leistungen in der bisherigen Saison erklären. Doch es gibt auch andere Gründe, zum Beispiel die starke Performance einiger Quarterbacks: Rookie Patrick Mahomes, von dem viele Teams im Frühjahr noch dachten, er habe kein NFL-Format, warf in seinen ersten beiden Spielen für die Kansas City Chiefs einmal vier und einmal sechs Touchdown-Pässe. Auch Mitchell Trubisky von den Chicago Bears hatte in der vergangenen Woche einen Gala-Auftritt mit sechs Touchdowns.

Das Taktieren zwischen Offense und Defense bleibt ein Katz-und-Maus-Spiel: Je mehr Trainer und Offense-Koordinatoren auf das Pass-Spiel setzen, desto mehr werden die Verteidigungsreihen sich darauf einstellen. Zu beobachten war dies in der vergangenen Woche schon beim Traditionsduell zwischen den Chiefs und den Broncos. Die Denver-Defense konnte Mahomes zwar letztlich auch nicht komplett neutralisieren, aber seine Vorstellung zumindest auf das "Normalmaß" eines Quaterbacks zurechtstutzen.

Manche Spiele und Ergebnisse der ersten vier Wochen der Saison 2018 wirkten, als halte man das Control-Pad einer Spielkonsole in der Hand. In früheren Ausgaben des berühmten "Madden-NFL" war ebenfalls praktisch jeder lange Pass ein Treffer. Die NFL, die in den vergangenen Jahren aufgrund verschiedener Probleme mit massivem Popularitätsverlust zu kämpfen hatte, wäre ein Anhalten des Spektakels sicherlich gar nicht so unrecht. Die Zeit wird zeigen, ob dieser Wunsch in Erfüllung geht.