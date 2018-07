Der ehemalige Radprofi Andreas Kappes ist in der Nacht zu Dienstag verstorben. Der Bund Deutscher Radfahrer bestätigte eine entsprechende Meldung der "Neuss-Grevenbroicher Zeitung", dass ein allergischer Schock in Folge eines Insektenstichs die Ursache für den Tod des 52-Jährigen war. Kappes war Sportlicher Leiter der am Mittwoch stattfindenden Tour de Neuss.

Kappes war im Radsport sowohl auf der Straße als auch auf der Bahn aktiv. Fünfmal nahm er an der Tour de France teil. Mit den Teams Telekom und Gerolsteiner feierte er Etappensiege beim Giro d'Italia, der Deutschland-Tour und der Tour de Suisse. Nach einer positiven Dopingprobe war er 1997 für ein halbes Jahr gesperrt.

Der gebürtige Bremer machte sich allerdings in erster Linie als Sechstagefahrer einen Namen. Zwischen 1987 und 2008 gewann er 24 von 115 Sixdays. Sein größter Erfolg als Bahnfahrer war Rang zwei im Punktefahren bei den Weltmeisterschaften 1998. Kappes lebte zuletzt in Köln.