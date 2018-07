Tennis-Superstar Murray startet Comeback von Ranglistenplatz 832

Großbritanniens Tennisstar Andy Murray hat sein erstes Hartplatz-Match seit fast 17 Monaten mit Mühe gewonnen. Der auf Rang 832 der Weltrangliste abgerutschte Schotte bezwang Mackenzie McDonald aus den USA beim ATP-Turnier in Washington 3:6, 6:4, 7:5. Der 31jährige Murray, der sich im Januar an der Hüfte hatte operieren lassen, hatte letztmals im März 2017 in Indian Wells auf Hartplatz gespielt.

Murray trifft nun auf seinen Landsmann Kyle Edmund, gegen den er erst Ende Juni in Eastbourne auf Rasen verloren hatte. Der ehemalige Weltranglistenerste Murray hat seit seinem Comeback nach rund einjähriger Verletzungspause erst vier Spiele absolviert. Seine Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, das er 2013 und 2016 gewonnen hatte, hatte er zuletzt abgesagt.

Der Tunesier Malek Jaziri setzte sich derweil mit 6:4, 6:1 gegen den Russen Jewgeni Donskoi durch und trifft nun auf Titelverteidiger Alexander Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte.