Andy Murray ist bei seiner voraussichtlich letzten Teilnahme an den Australian Open in der ersten Runde gescheitert. Der 31 Jahre alte Brite unterlag in Melbourne dem Spanier Roberto Bautista Agut 4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 2:6. Eine Aufholjagd mit einem dramatischen Tiebreak im vierten Satz wurde nicht belohnt.

"Ich liebe es, hier zu spielen. Ich habe alles gegeben. Sollte das mein letztes Match hier gewesen sein, dann war es ein großartiges Ende", sagte Murray - und weckte leise Hoffnungen auf einen weiteren Auftritt in Melbourne: "Wenn ich nochmal zurückkommen wollen würde, müsste ich eine große Operation auf mich nehmen." Aber selbst dann sei nicht garantiert, dass er ein Comeback schaffen würde.

Am Freitag hatte der ehemalige Weltranglistenerste noch unter Tränen sein Karriereende angekündigt, spätestens im Sommer müsse er aufhören. Grund sind anhaltende Hüftprobleme. Er spiele schon lange unter Schmerzen, sagte Murray, der nur noch auf Platz 230 der Weltrangliste geführt wird.

"Come on!"

Diese Schmerzen waren ihm gegen Bautista Agut anzusehen. Spätestens ab dem dritten Satz geriet Murray sichtlich an seine körperlichen Grenzen. Nach Ballwechseln musste er die Hände auf die Oberschenkel stützen, der Gang wurde holprig. Sobald das Match wieder lief, hetzte Murray aber wieder jedem Ball nach - und gewann den Satz sogar im Tiebreak.

Hinterher brüllte er seine Freude heraus, "Come on!", auch der Großteil der Zuschauer jubelte ihm zu. Auch den vierten Satz gewann er im Tiebreak. Doch danach schien Murray die Kraft zu fehlen. Im fünften und entscheidenden Satz kassierte er schnell zwei Breaks und konnte diesen Rückstand nicht mehr aufholen.

Als die Fans merkten, dass Murray verlieren würde, sorgten sie mit Standing Ovations für eine kurze Unterbrechung. Mutter Judy auf der Tribüne hatte Tränen in den Augen, auch Murrays Augen waren gerötet. Er gewann sogar noch ein Spiel, doch dann beendete Agut den wohl letzten Auftritt des Briten in Melbourne.