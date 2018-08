Der Spanier Fernando Verdasco hat das Grand-Slam-Comeback des ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray in der zweiten Runde der US Open beendet. Der an Position 31 gesetzte Verdasco verwandelte nach fast dreieinhalb Stunden seinen dritten Matchball - und gewann gegen den Briten 7:5, 2:6, 6:4, 6:4.

Der frühere Turniersieger Murray spielte in New York sein erstes Major seit 14 Monaten. Der 31-Jährige hatte sich zu Beginn des Jahres an der Hüfte operieren lassen. Von den bisherigen 14 Duellen mit dem 34-jährigen Verdasco auf der Tour hatte Murray nur eines verloren.

@FerVerdasco plays some inspired tennis to defeat Murray for just the 2nd time in 15 career matches, 7-5, 2-6, 6-4, 6-4...



Next up: Delpo in R3!#USOpen pic.twitter.com/P2mYuScFEx — US Open Tennis (@usopen) 29. August 2018

Verdasco trifft nun in der dritten Runde am Freitag auf den Argentinier Juan Martin del Potro, der die US Open 2009 gewinnen konnte und diesmal an Nummer drei gesetzt ist.

In die dritte Runde schaffte es auch der Schweizer Stan Wawrinka. Er setzte sich gegen den französischen Qualifikanten Ugo Humbert 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5 durch und trifft nun auf Milos Raonic (Kanada/Nr. 25).

AP Stan Wawrinka

Auch hinter Wawrinka liegt eine monatelange Verletzungspause. Nach einem Knorpelschaden ist der dreimalige Grand-Slam-Champion bei den US Open nur dank einer Wildcard dabei.