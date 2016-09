Kerbers Sprung an die Tennis-Weltspitze Was für ein Tag, was für ein Jahr

Angelique Kerber ist eigentlich kein Mensch der großen Gesten. Natürlich feuert sich die 28-jährige nach Punktgewinnen an, früher schleuderte sie auch mal einen Ball weg oder kommentierte das eigene Spiel sarkastisch, wenn es nicht lief. Doch dramatische Wutausbrüche oder auffällige Jubelgesten hatte sie bislang anderen überlassen.

Nach ihrem 6:4, 6:3-Sieg im Halbfinale der US Open gegen Caroline Wozniacki konnte Kerber aber nicht widerstehen. Sie streckte den rechten Zeigefinger in den Abendhimmel von New York und drehte anschließend die Faust mit großem Schwung und lautem Schrei am Körper entlang.

Kerber hatte nicht nur das Kunststück geschafft, nach ihrem Triumph bei den Australian Open und dem Finaleinzug in Wimbledon in einem Jahr zum dritten Mal ein Grand-Slam-Endspiel zu erreichen. Durch die Niederlage von Serena Williams im ersten Halbfinale gegen Karolina Pliskova, wird Kerber ab Montag auch als neue Nummer 1 der Weltrangliste geführt. Da kann man schon mal einen Finger in die Luft strecken.

"Was für ein Tag"

Beim Siegerinterview strahlte Kerber. Ihre Augen suchten vor Aufregung nach Halt im größten Tennisstadion der Welt. Sie wurde als 22. Weltranglistenerste in der Geschichte vorgestellt und sagte: "Es ist einfach unglaublich, was für ein Tag. Ich wusste, dass ich mich auf dieses Match konzentrieren musste, denn Caroline ist eine tolle Spielerin. Aber jetzt habe ich es geschafft und stehe im Finale. Außerdem Nummer eins der Welt - das klingt einfach fantastisch."

Das Match gegen Wozniacki war ein weiterer Beleg von Kerbers Stärke. Wozniacki, ehemalige Weltranglistenerste und Freundin der Deutschen, ist in diesem Jahr in den Tiefen des Rankings verschwunden. Verletzungen, Stagnation und eine Selbstbewusstseinskrise ließen die Dänin bis auf Platz 74 abstürzen. Im Gegensatz zu Kerber hat die 26-jährige es nicht geschafft, auf ihrer hervorragenden Defensive aufzubauen.

Wo Kerber mittlerweile in den entscheidenden Momenten automatisch und ganz selbstverständlich angreift, zieht Wozniacki auch an diesem Abend mit ihrer Vorhand zu selten durch. Auch bei Kerber war dieser Prozess des bewussten Risikos lange fragil. Doch gegen Wozniacki ließ sie sich weder von langsamen Bällen in die eigene Rückhand noch den Rückhand-Winnern ihrer Gegnerin aus dem Konzept bringen. Immer wieder punktete sie mit ihrer Vorhand.

Kerbers schlechte Erinnerungen

Schon das ganze Turnier über hatte Kerber souverän gespielt: Auf dem Weg ins Finale hatte sie die unterschiedlichsten Gegnerinnen geschlagen. Reine Angriffsspielerinnnen und eine Defensivexpertin wie Wozniacki, aber auch eine Meisterin der Variabilität wie Roberta Vinci im Viertelfinale. Jetzt wartet mit Karolina Pliskova eine Kontrahentin, die ihre spielerische Nonchalance auch nach dem Sieg gegen Williams weiter vorführte.

"Es ist mir egal, gegen wen ich im Finale spiele" sagte Pliskova, die noch schneller spricht als sie spielt, im Anschluss an ihr 6:2, 7:6 (5) gegen die bisherige Weltranglistenerste. "Mein Ziel war es, Serena zu schlagen und das habe ich geschafft." Während der 85 Minuten mit vielen Zwischenrufen aus dem Publikum war die 24-Jährige komplett ruhig geblieben und hatte ihr Spiel durchgezogen.

Kerber kennt die Tschechin. Schließlich verlor sie im Finale des wichtigen US Open-Vorbereitungsturniers in Cincinnati gegen Pliskova. Mit einem Sieg wäre die Deutsche bereits damals auf den Tennisthron gestiegen. Am Samstag geht Kerber als Favoritin ins Duell, kann sich des Sieges aber nicht gewiss sein. Denn wie im Wimbledon-Endspiel und dem Finale der Olympischen Spiele trifft Kerber wieder auf eine Gegnerin, die nicht nur beeindruckend aufschlägt, sondern mit ihrer Wucht die Defensive Kerbers aushebeln kann.

"Sie hat nach ihrem Sieg gegen Serena sicherlich noch mehr Selbstvertrauen" sagte Kerber über ihre Finalgegnerin. "Bei unserem letzten Match in Cincinnati war ich nach dem Olympiaturnier ziemlich müde. Hier habe ich jetzt einen Tag zur Erholung und will die Revanche."

Aber natürlich galt der Fokus an diesem Abend dem erfüllten Lebenstraum. "Ich habe die letzten Wochen versucht, nicht zu viel darüber nachzudenken. Das fühlt sich schon sehr besonders an" sagte Kerber. "Aber jetzt kann ich entspannen und werde den Abend natürlich genießen." Danach soll die nächste Premiere folgen: zum ersten Mal als Nummer eins einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen.