Kerber-Aus in Wimbledon Zum Jagen getragen

Angelique Kerber hatte sich in ihr Wimbledon-Match gegen Garbiñe Muguruza hineingekniet, sie hatte gekämpft, gab keinen Ball verloren, der Sportinformations-Dienst schrieb, Kerber sei im Vergleich zu den bisherigen Partien "wie ausgewechselt" gewesen - und trotzdem hat sie, wenn auch knapp, verloren. Und für ein verlorenes Achtelfinal-Match viel Lob zu bekommen, ist für eine Weltranglistenerste auch nur begrenzt eine gute Nachricht.

Sky-Experte Patrick Kühnen, der ehemalige Daviscup-Kapitän des Deutschen Tennis-Bundes, strich anschließend im Fernsehen heraus, "wie sehr sie gefightet" habe, sie habe "ein richtig gutes Spiel gemacht", das sind Komplimente, mit denen man Talente ermutigt, ihnen auf die Schultern klopft. Für jemanden, der seit 34 Wochen (mit nur einer kurzen Unterbrechung) die nach dem Ranking beste Tennisspielerin der Welt ist, ist so etwas eher demütigend.

Das Match sei "in die richtige Richtung gegangen", sagte Kerber im TV-Interview anschließend. Sie sei dabei, "wieder auf den Weg zu kommen", die Erfahrungen der vergangenen Wochen und Monate seien schließlich auch für sie "Neuland". Die Erfahrung, als Favoritin vor allem zu verlieren.

Die Spitze der Weltrangliste wird Kerber nach der Wimbledon-Woche abgebeben, das steht schon fest - und nach Stand der Dinge ist das für die 29-Jährige wohl eher eine gute Nachricht. Im Vorjahr ist sie über die Plätze dieser Welt geradezu gefegt, sie hat die Australian Open gewonnen, sie stand in Wimbledon und bei den US Open im Endspiel, damit hat sie sich den Sprung auf Platz eins verdient.

Aber seitdem macht die Deutsche zumindest auf dem Platz den Eindruck, als sei der Anspruch, der mit Platz eins verbunden ist, eine Bürde, keine Ehre. Auch wenn sie selbst sagt, "die Eins ist nur eine Nummer vor meinem Namen, mehr nicht". Schon im Vorfeld der Australian Open kam sie nicht in Gang, verlor in Melbourne dann auch im Achtelfinale gegen Coco Vandeweghe. Achtelfinal-Aus in Indian Wells und in Madrid, dort zudem geplagt durch eine Verletzung, Erstrundenpleite in Roland Garros, ebenso in Rom und Stuttgart.

DPA Siegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien

Lediglich beim weniger hochrangigen Turnier von Monterrey kam sie ins Endspiel und verlor gegen Anastassija Pawljutschenkowa. Ihre Bilanz gegen die Top-Spielerinnen in diesem Jahr: neun Partien, neun Niederlagen.

Und immer noch, bis zuletzt, behielt sie die Spitzenposition in der Weltrangliste - weil Serena Williams, die das Frauentennis im vergangenen Jahrzehnt so beherrscht hat, in diesem Jahr aussetzt, da sie Mutter wird. Und weil niemand sich so aufdrängte, um sofort die Williams-Position zu übernehmen, blieb Kerber eine Regentin ohne Königreich.

Es hat schon andere Spielerinnen gegeben, die Probleme mit dieser Nummer eins hatten. Ana Ivanovic, Dinara Safina oder Jelena Jankovic haben mit dem Platz an der Sonne nicht viel anfangen können. Es ist eine andere Dimension, unter diesen Vorzeichen anzutreten, für jede Spielerin der Welt ist es etwas ganz besonderes, die Erste des Rankings zu besiegen, das ist ebenso banal wie zutreffend.

Kerber hat viel versucht, sie hat Pausen zur Regeneration eingelegt, sie hat über einen Trainerwechsel nachgedacht, sogar Boris Becker hat sich als möglicher Coach ins Gespräch gebracht, letztlich haben ihr all die Diskussionen und Spekulationen nicht nachhaltig geholfen. Es ist kein verlorenes Tennis-Halbjahr für die Deutsche, aber es ist ein enttäuschendes Halbjahr, durch nichts schönzureden. Und der Verlust der Nummer eins ist folgerichtig. Jetzt müssen sich entweder die Rumänin Simone Halep oder die Tschechin Karolina Pliskova mit den Gegebenheiten dieser Rolle anfreunden. Und irgendwann kommt auch Serena Williams zurück.

Für Kerber geht es jetzt unter neuen Vorzeichen wieder los. Ab sofort ist sie wieder eine Jägerin. Vielleicht gefällt ihr diese Rolle einfach besser.