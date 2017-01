WTA-Turnier in Brisbane Kerber verpasst Einzug ins Halbfinale

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Brisbane das Halbfinale verpasst und sucht wenige Tage vor Beginn der Australian Open (16. bis 29. Januar) noch nach ihrer Bestform. Die Weltranglistenerste unterlag gegen die an Position sechs gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina in 1:57 Stunden 4:6, 6:3, 3:6.

Kerber hatte wie bereits in ihrem ersten Match des Jahres am Vortag Probleme mit dem eigenen Service, ihr unterliefen fünf Doppelfehler. Insgesamt kassierte die 28-Jährige fünf Breaks.

Kerber lag schnell 0:2 zurück. Doch die Australian-Open- und US-Open-Siegerin steigerte sich, agierte allerdings in ihrem ersten Turnier des Jahres noch nicht so konstant wie gewohnt. Beim zweiten Satzball von Switolina landete der Vorhand-Return von Kerber hinter der Grundlinie.

Beim 2:1 im zweiten Durchgang ging die Deutsche erstmals in Führung. Das entscheidende Break gelang ihr zum 5:3. Wenig später verwandelte Kerber ihren fünften Satzball und schien das Match zu drehen. Im letzten Durchgang gab sie dann ihren Aufschlag zum 3:5 ab.