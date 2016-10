WTA-Finals Angelique Kerber steht im Endspiel

Angelique Kerber steht erstmals im Endspiel der WTA-Finals in Singapur. Im Halbfinale setzte sich die Weltranglistenerste 6:2, 6:1 gegen die Polin Agnieszka Radwanska durch. Im Finale trifft sie am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) auf Dominika Cibulkova aus der Slowakei, die sich im ersten Halbfinale 1:6, 7:6, 6:4 gegen Swetlana Kusnezowa (Russland) durchgesetzt hatte.

Im Match zwischen Kerber und Radwanska hatten beide Spielerinnen zu Beginn des ersten Satzes Probleme bei eigenem Aufschlag. In den ersten drei Spielen gab es drei Breaks - zu Gunsten von Kerber, sie führte 2:1. Danach ließ die Weltranglistenerste sich den Aufschlag nicht mehr abnehmen. Bei ihrem dritten Break zum 5:2 setzte sie sich ab, im folgenden Spiel machte sie den Gewinn des ersten Durchgangs perfekt.

Der zweite Satz verlief fast genauso wie der erste: Wieder gab es zu Beginn drei Breaks, wieder lag Kerber 2:1 vorn und setzte sich danach ab. Radwanska brachte keines ihrer Aufschlagspiele durch und so verwandelte Kerber schon nach 1:15 Stunden ihren ersten Matchball.

Das Endspiel zum Saisonabschluss am Sonntag ist bereits Kerbers fünftes großes Finale in der laufenden Saison. Bei den Australian Open und den US Open hatte die Deutsche den Titel gewonnen, in Wimbledon und bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro wurde sie Zweite.