WTA-Finals Angelique Kerber verliert Endspiel

Angelique Kerber hat den Sieg bei den WTA-Finals in Singapur verpasst. Gegen Dominika Cibulkova musste die Weltranglistenerste aus Deutschland eine 2:6-, 4:6-Niederlage hinnehmen.

Kerber ging die Partie gegen Cibulkova, die sie bereits in der Gruppenphase der inoffiziellen Tennis-WM besiegt hatte, verhalten an und musste ihr erstes Aufschlagspiel direkt abgeben. Zwar konnte sie gegen ihre aggressiv spielende Gegnerin durch ein eigenes Break noch zwischenzeitlich auf 2:3 verkürzen, dennoch entschied Cibulkova den ersten Durchgang bereits nach einer halben Stunde klar für sich.

Im zweiten Satz unterliefen der 28-jährigen Nummer eins der Welt dann weniger einfache Fehler und auch der eigene Aufschlag funktionierte besser. Ihre Kontrahentin auf der Gegenseite blieb jedoch mutig und forcierte konsequent das eigene Spiel am Netz. Kerber wirkte hingegen mit zunehmender Spieldauer immer müder. Beim Stand von 3:3 zeigte Cibulkova zwei starke Rückhandschläge, die ihr gleich drei Break-Chancen ermöglichten. Mit einem Rückhandvolley am Netz konnte die 1,61 Meter kleine Slowakin dann auf 4:3 erhöhen. Diesen Vorsprung ließ sie sich bis zum Matchende nicht mehr nehmen.

Das Endspiel bei den WTA-Finals war Kerbers fünftes großes Finale in diesem Jahr. Bei den Australian Open und den US Open hatte die Deutsche den Titel gewonnen, in Wimbledon und bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro wurde sie Zweite.