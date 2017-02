Tennis-Weltrangliste Kerber verpasst Rückkehr an die Spitze

Angelique Kerber hat die Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste verpasst. Deutschlands Sportlerin des Jahres ist im Halbfinale des WTA-Turniers in Dubai ausgeschieden, bei einem Turniersieg hätte sie die US-Amerikanerin Serena Williams (USA) von Platz eins verdrängt. Kerber musste sich der Ukrainerin Jelina Switolina 3:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben.

Nach einem bisher enttäuschendem Jahr 2017 war beim Turnier in Dubai trotzdem ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. In den Runden zuvor hatte Kerber die Deutsche Mona Barthel, Olympiasiegerin Monica Puig (Puerto Rico) und Ana Konjuh aus Kroatien geschlagen.

Im Halbfinale hatte Kerber dann aber zum wiederholten Male Probleme mit Switolina. Ihre vergangenen beiden Duelle in Peking 2016 und in Brisbane 2017 hatte sie verloren. "Gegen Switolina wird es schwer, ich erwarte viele lange Ballwechsel. Ich muss mich auf mein Spiel konzentrieren", hatte die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin schon vor dem Match gegen die 22-Jährige erklärt. Switolina würde bei einem Turniersieg in Dubai erstmals in die Top-Ten einziehen. Im Finale trifft Switolina auf die Dänin Caroline Wozniacki.