Niederlage in Doha Kerber sucht weiter ihre Form

Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Doha (Katar) gleich ihr erstes Match verloren und sucht im Jahr 2017 weiter ihre Form. Die ehemalige Weltranglistenerste, nach dem Achtelfinal-Aus bei den Australian Open auf Rang zwei hinter Serena Williams zurückgefallen, scheiterte an der 19 Jahre alten Daria Kasatkina. Die Russin steht in der Weltrangliste auf Position 32, hatte Kerber aber bereits vor den Australian Open in Sydney in zwei Sätzen geschlagen.

Bei der 4:6, 6:0, 4:6-Niederlage klagte Kerber über Krankheitssymptome und Atemprobleme, konnte deshalb ihre läuferischen Qualitäten nicht wie gewohnt einsetzen und produzierte viele leichte Fehler. Selbst der Gewinn des zweitens Satzes brachte der zweifachen Grand-Slam-Turniersiegerin nicht die nötige Sicherheit, Kasatkina kam im dritten Durchgang immer wieder zu einfachen Punkten.

Nach dem vierten Turnier des Jahres hat Kerber in diesem Jahr erst vier Matches gewinnen können. Auf eine Fed-Cup-Teilnahme gegen die USA (0:4) hatte sie bewusst verzichtet, um ausgeruht in Katar antreten zu können.