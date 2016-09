Nach Williams-Niederlage bei US Open Kerber wird die neue Nummer eins der Weltrangliste

Angelique Kerber hat es geschafft: Sie steht ab Montag auf Platz eins der Tennis-Weltrangliste. Durch das Halbfinal-Aus von Serena Williams bei den US Open löst die 28-Jährige aus Kiel die Amerikanerin als Nummer eins ab.

Williams verlor am Donnerstag bei dem Grand-Slam-Turnier in New York gegen die Tschechin Karolina Pliskova mit 2:6, 6:7 (5:7). Die US-Amerikanerin hätte das Endspiel erreichen müssen, um eine Chance auf die Verteidigung ihrer Führung in der Weltrangliste zu haben.

Kerber trifft im zweiten Halbfinale auf die Dänin Caroline Wozniacki. Doch unabhängig vom Ergebnis wird Kerber von Montag an die beste Tennisspielerin auf der WTA-Tour sein. "Ich konzentriere mich jetzt nur auf das Match, dann sehen wir weiter", sagte Kerber, als sie kurz vor ihrem Halbfinale vom TV-Sender ESPN interviewt wurde. Williams wollte in ihrer Pressekonferenz nicht über den Verlust der Spitzenposition sprechen.

Kerber hat in diesem Jahr bei den Australian Open ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen, in Wimbledon erst im Endspiel gegen Serena Williams verloren und bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Silbermedaille für Deutschland geholt.

Nur Steffi Graf war vor Kerber als deutsche Tennisspielerin die weltweite Nummer eins. 377 Wochen lang führte die deutsche Sport-Ikone die Wertung an, am 31. März 1991 verlor Graf die Position an die Schweizerin Martina Hingis. Serena Williams führte die Branchenwertung insgesamt 309 Wochen an, zuletzt egalisierte sie mit 186 Wochen am Stück den Rekord von Steffi Graf.

Angelique Kerber ist die 22. Nummer eins im Damen-Tennis seit Einführung der computerbasierten Weltrangliste im Jahr 1975. Im Folgenden finden Sie alle Weltranglisten-Ersten im Überblick: