Box-Champion Joshua Die Hoffnung des Schwergewichts

Im Grunde war es nur ein Schlag. Ein kurz gezogener rechter Haken genau an die Kinnspitze Mitte der siebten Runde entschied die Schwergewichts-Weltmeisterschaft zwischen Anthony Joshua und Alexander Powetkin im Londoner Wembley-Stadion. Bis zu diesem blitzsauberen Treffer war Powetkin mindestens ebenbürtig gewesen.

Bei vielen Fans und Experten lag der Russe - zehn Zentimeter kleiner und mehr als zehn Kilogramm leichter als der britische Titelverteidiger - zum Zeitpunkt des Abbruchs sogar in Führung. Weil er eine bessere Leistung zeigte als erwartet. Und weil Joshua nicht so dominant auftrat, wie man sich das von ihm erhofft hatte. Dass die Punktrichter Joshua in den ersten Runden vorn sahen, bleibt eine Randnotiz. Denn schon bald nach dem knallharten Haken zum Kopf beendete Joshua den Kampf.

Powetkin hielt sich zwar noch kurz auf den Beinen, war aber so angeschlagen und desorientiert, dass er in der Folge weitere schwere Treffer ohne Gegenwehr hinnehmen musste, die ihn zweimal zu Boden brachten und schließlich zum Abbruch führten. Joshua siegte durch technischen K.o., sehr zur Freude der 80.000 Zuschauer in Wembley.

AP Joshua und Powetkin im Fight

Dass der Vierfach-Weltmeister seine Titelsammlung verteidigt hat, ist wenig überraschend. Powetkin gehörte zwar mal zu den besten Schwergewichtlern der Welt, nicht umsonst wurde er 2004 Olympiasieger und war von 2011 bis 2013 Weltmeister. Doch zum einen liegen die besten Zeiten des 39-Jährigen lange zurück, zum anderen ist er Gegnern wie Joshua physisch einfach nicht gewachsen.

Joshua, Wilder und Fury - das neue Triumvirat im Schwergewicht

Insofern war der Kampf für den Briten mehr oder minder eine Durchgangsstation, eine notwendige, weil Powetkin ihm als Pflichtherausforderer vom Weltverband vor die Nase gesetzt worden war, aber eben doch nicht mehr. Nach der Pflicht soll jetzt die Kür folgen. Noch im Ring forderte Joshua den amtierenden WBC-Weltmeister Deontay Wilder heraus. "Wir haben genug geredet, die Leute wollen den Kampf sehen", sagte der WBA-, WBO-, IBF- und IBO-Champion.

Titelvereinigungen sind ohnehin das Nonplusultra im Boxen. Sollte der Kampf zustande kommen, wäre es die Chance, zum ersten Mal seit Lennox Lewis 1999 wieder einen unumstrittenen Weltmeister im Schwergewicht zu krönen. Allerdings hätten Joshua und sein Promoter Eddie Hearn schon in der Vergangenheit die Chance gehabt, das Duell mit Wilder zu organisieren. Sie haben sich damit so viel Zeit gelassen, dass der US-Amerikaner sich zunächst einen anderen Briten vornehmen wird.

Action Images via REUTERS Tyson Fury (l.), Deontay Wilder

Am 1. Dezember trifft Wilder auf das Enfant terrible Tyson Fury. Das Datum hat Promoter Al Haymon mittlerweile bestätigt. Für Joshua könnte die Konstellation kaum angenehmer und bequemer sein. Er kann zunächst mit ansehen, wie sich seine beiden größten Konkurrenten gegenseitig bekämpfen, um dann nach Möglichkeit gegen den Sieger anzutreten. Die aktuelle Dreierkonstellation in der Weltspitze macht das Schwergewicht so interessant wie zuletzt Ende der Neunzigerjahre - bevor die Klitschkos anfingen, die Königsklasse des Boxens nach Belieben zu dominieren.

Konstellation wie bei Ali, Foreman und Frazier

Damals gab es mit Lewis sowie dem alternden Mike Tyson und Evander Holyfield auch drei Schwergewichtler, deren Kämpfe die ganze Welt faszinierten. Ähnlich war es in den Siebzigern, als sich Muhammad Ali, George Foreman und Joe Frazier epische Ringschlachten lieferten, über die bis heute ehrfurchtsvoll gesprochen wird. Zwischen Joshua, Wilder und Fury scheinen ähnlich große Kämpfe möglich. Die Voraussetzungen dafür sind ideal, weil die drei Protagonisten sich sowohl charakterlich als auch boxerisch sehr klar voneinander unterscheiden und Kampfausgänge deshalb schwer zu prognostizieren sind.

Wilder ist ein brutaler K.-o.-Schläger mit verheerender Power in beiden Fäusten. Fury gilt als Großmaul und Box-Clown, kann durch seine Größe und seine unorthodoxen Bewegungen aber jeden Kampf zerstören und jedem Gegner die Nerven rauben. Und Joshua ist der Stilist, der aber - wie gegen Powetkin und zuvor schon gegen Wladimir Klitschko bewiesen - auch die Schlagkraft hat, um Kämpfe vorzeitig zu beenden.

Noch spannender werden die Ansetzungen dadurch, dass alle drei noch unbesiegt sind, aber schon am Boden waren. In jedem Kampf zwischen zwei dieser drei Boxer scheint also alles möglich. Dieses Triumvirat dürfte das Schwergewicht in den kommenden Jahren dominieren. Die einzige Frage ist, wann welches Duell zustande kommt.

Für Joshuas nächsten Kampf wurde das Wembley-Stadion für den 13. April geblockt. Ob es dann aber schon zum Showdown mit einem der anderen beiden kommt, ist fraglich - und in jedem Fall abhängig vom Ausgang des Duells zwischen Wilder und Fury. "Es gibt mit Sicherheit eine Rückkampfklausel", sagt Joshuas Promoter Eddie Hearn. "Deontay Wilder würde seinen Titel nicht ohne eine solche Klausel riskieren."

Insofern könnte Joshua noch länger darauf warten müssen, in den Dreikampf einzugreifen. Das kann er verschmerzen, weil er ohnehin der größte Star der Szene ist und die Duelle mit Wilder und Fury nicht zwingend braucht, um sich zu beweisen oder das Publikum zu begeistern. Das schafft er im Zweifel auch gegen andere Gegner, wie der Kampf gegen Powetkin bewiesen hat.