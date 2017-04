ARD-Bericht Mehrere verschwiegene Dopingproben bei Olympia 2008

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) soll laut einem ARD-Bericht Dopingproben mit der verbotenen Substanz Clenbuterol von mutmaßlich jamaikanischen Sprintern verschwiegen und die Fälle nicht weiter verfolgt haben. Die angeblich positiven Nachtests der Olympischen Spiele 2008 in Peking seien trotz der Dopingbefunde als negativ angesehen worden. Wie die "Sportschau" berichtete, habe die ARD-Dopingredaktion davon im Herbst 2016 durch einen Hinweis aus IOC-Kreisen erfahren. Um welche Sportler es sich konkret handelt, ist nicht bekannt.

Das IOC betonte in einer Stellungnahme, diese Fälle mit nur geringfügigen Clenbuterol-Werten in Übereinstimmung mit der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) eingestellt zu haben. "Bei der Analyse der eingelagerten Urinproben der Peking-Spiele 2008 sind vom Labor eine Anzahl von Fällen von Athleten mehrerer Länder und verschiedener Sportarten mit einem sehr geringen Level von Clenbuterol analysiert worden", hieß es in der IOC-Erklärung. Um diese unschuldigen Athleten zu schützen, könnten keine weiteren Details genannt werden.

Jamaika hatte in Peking fünf Goldmedaillen über die Sprintdistanzen gewonnen. Die 4-mal-100-Meter-Staffel der Männer um Superstar Usain Bolt hatte ihre Goldmedaille wegen eines positiven Test bei Nesta Carter auf das Stimulanzmittel Methylhexanamin im Januar zurückgeben müssen.