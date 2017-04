WM-Ausscheidung Abraham gewinnt gegen Krasniqi

Profiboxer Arthur Abraham bleibt im WM-Geschäft: Der 37 Jahre alte Ex-Weltmeister im Supermittelgewicht gewann die WM-Ausscheidung des Box-Verbandes WBO gegen Robin Krasniqi am Samstag in Erfurt in zwölf Runden einstimmig nach Punkten und darf auf einen Titelkampf hoffen. "Das war alles oder nichts: ein harter Kampf. Mein Gegner war auch gut", sagte Abraham.

Der Schützling von Trainer Uli Wegner feierte seinen 46. Sieg im 51. Kampf. Sein Traumszenario sieht so aus: Nach der Rückeroberung der Weltmeisterschaft will Abraham 2018 abtreten.

Ein gutes Jahr nach dem Verlust seines WBO-Titels an den Mexikaner Gilberto Ramirez war Abraham vor 6000 Zuschauern gegen Krasniqi von Beginn an überlegen. Seine präzise Führungshand beeindruckte den Kontrahenten, auch wenn der agiler wirkte.

In der fünften Runde traf Abraham mit seiner Schlaghand erstmals hart, aber Krasniqi fing sich wieder. Beeindrucken konnte der 30-Jährige den ehemaligen Weltmeister aber nicht. Mit zunehmender Kampfdauer dominierte Abraham immer deutlicher.