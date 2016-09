Promi-Arzt Müller-Wohlfahrt: Mulls Wunden

Hans-Jürgen Schmidt/ HJS-Sportfoto/ Picture Alliance Sportmediziner Müller-Wohlfahrt

Die grauen Haare wehen nach hinten, er reißt seine Knie weit nach oben, die Arme schwingen nah am Körper vorbei. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, weiße Schuhe, weißes Trikot, graue Hose, sprintet über das Fußballfeld zu Sami Khedira. Das Viertelfinale der Europameisterschaft gegen Italien läuft erst seit zwölf Minuten, aber Müller-Wohlfahrt muss bereits zeigen, was ihn so besonders macht. Seit Jahrzehnten sehen ihn Fußballfans über den Rasen fliegen, um seine Fußballer zu versorgen, wenn es ihnen schlecht geht.

Khedira schlägt die Hände vor das schmerzverzerrte Gesicht. Irgendwas am Oberschenkel, diesen Bereiche fährt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt mit seinen Händen ab. Dem Schiedsrichter scheint das zu lange zu dauern, er spricht zu dem Arzt, gestikuliert. Müller-Wohlfahrt schaut ihn nicht an, er reagiert nicht einmal. "Ich tauche in den Muskel ein", so erklärt Müller-Wohlfahrt solche Momente, seinen Händen vertraue er "mehr als Kernspin oder Ultraschall".

Selbst Arztkollegen schwärmen über dieses Talent. "Er schließt die Patienten auf", sagt Thorsten Rarreck, ehemaliger Mannschaftsarzt des FC Schalke 04. Für viele seiner prominenten Kunden ist der "Doc" ein Genie. "Er macht sich Tag und Nacht Gedanken darüber, wie er den Spielern helfen kann, er ist immer für sie da", sagt Mehmet Scholl, Fußballeuropameister von 1996.