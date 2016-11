ATP-Finale Djokovic bezwingt auch Goffin

Der kürzlich als Weltranglistenerster entthronte Tennis-Star Novak Djokovic hat beim ATP-Saisonfinale in London auch sein drittes Spiel gewonnen. Im letzten Vorrundenmatch, das der Serbe nach der verletzungsbedingten Absage von Gegner Gael Monfils (Rippenverletzung) gegen den belgischen Nachrücker David Goffin bestritt, siegte der als Gruppensieger feststehende Djokovic in nur 1:11 Stunden souverän 6:1, 6:2.

Bereits zwei Tage zuvor hatte Djokovic mit einem 7:6, 7:6 gegen den Kanadier Milos Raonic den Sieg in der Gruppe "Ivan Lendl" und damit die Qualifikation für das Halbfinale vorzeitig perfekt gemacht. Die Entscheidung über seinen Gegner in der Runde der letzten Vier fällt am Freitag zwischen dem Briten Andy Murray, dem Schweizer Stan Wawrinka und dem Japaner Kei Nishikori.

Der zuletzt strauchelnde Djokovic kann mit seinem fünften Triumph beim Tour-Finale der besten acht Spieler nacheinander schon in London die Spitzenposition in der Weltrangliste zurückerobern. Olympiasieger Murray hatte den 12-maligen Grand-Slam-Sieger Anfang November nach 122 Wochen an der Spitze der Weltrangliste abgelöst.