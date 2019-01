Australische Tennis-Nachwuchshoffnung de Minaur Kumpeltyp mit schnellen Beinen

Manchmal können Fragen so einfach sein und doch so viel verraten. "Alex de Minaur, mate, wie gut war das?", brüllte der Interviewer durch die Arena. Dem Gejohle der mehr als 7000 Fans nach zu urteilen, war der Fünfsatzsieg des 19-jährigen Australiers bei den Australian Open gegen seinen Schweizer Konkurrenten Henri Laaksonen am Dienstagabend außergewöhnlich gut gewesen.

Es machte auch großen Spaß, dem Jungen mit den Siebenmeilenstiefeln dabei zuzuschauen, wie er endgültig zum neuen mate des australischen Tennis wurde. Das eingeschobene mate, das sich wohl am besten mit Kumpel übersetzen lässt, und in Australien doch einem Adelstitel gleichkommt.

Schließlich gibt es kaum ein Wort, das die Verbrüderung zwischen australischen Sportfans und ihren Lieblingen so wunderbar auf den Punkt bringt. Alex de Minaur, dessen Größe offiziell mit 1,83 Metern vermerkt wird und der doch so schmächtig wirkt, als sei er zehn Zentimeter kleiner, ist das neuste Mitglied dieser inoffiziellen Ruhmeshalle.

Defensiv so gut wie ein Top-Ten-Spieler

Das viel gerühmte australische Tennis hat zwar eine Handvoll außergewöhnlich talentierter Herrenspieler hervorgebracht, vor allem Nick Kyrgios, der sich aber als komplizierte Persönlichkeit erwiesen hat. Nun gibt es einen neuen Hoffnungsträger: de Minaur, Spitzname demon, also Teufel. Warum auch immer.

Der Teenager verlässt sich vor allem auf seine schnellen Beine. Kein Match geht vorüber, in dem er nicht ein Dutzend schon verloren geglaubter Bälle erläuft und per Kunststück übers Netz befördert. Vor allem zwingt er seine Gegner durch den eigenen Arbeitseifer zu Energiehöchstleistungen. Schon jetzt sind de Minaurs Defensivfähigkeiten die eines Top-Ten-Spielers. Wären da nicht Mängel in der Chancenverwertung und der noch vergleichsweise harmlose Aufschlag, de Minaur würde mit seiner Zähigkeit wohl schon jetzt um große Titel mitspielen.

De Minaur gehört zu den talentiertesten Spielern der um Alexander Zverev heranwachsenden Generation kommender Stars. Dabei führt er auch das Werk seines Trainers Lleyton Hewitt weiter. Der hatte einst die Übergangsjahre zwischen Pete Sampras und Roger Federer genutzt, um aus der kurzzeitigen Tenniswildnis mit zwei Grand-Slam-Titeln zurückzukehren.

Multinationale Tennisbiographie

Bald 17 Jahre nach seinem Wimbledon-Sieg spielt Hewitt immer noch gelegentlich Doppel auf höchstem Niveau. Doch ist der Mann ist mittlerweile primär daran interessiert, sein Mantra der sich stets auszahlenden harten Arbeit weiterzutragen. In de Minaur sieht er den perfekten Erben: "Mir macht es einfach großen Spaß, mit Alex zu arbeiten", sagte Hewitt vor der Saison dem "Guardian" und zeigte sich gerade von dessen Rückhand begeistert. Diese sei schon in jungen Jahren besonders gewesen.

Wie so viele hat auch de Minaur eine multinationale Tennisbiographie. Der Sohn eines Uruguayers und einer Spanierin wurde in Australien geboren, lebte dort die ersten fünf Jahre seines Lebens, bevor es für die Familie nach Spanien ging. Den Großteil seiner Teenagerjahre verbrachte de Minaur dann wieder in seiner Geburtsstadt Sydney. Hier gewann er auch vor Wochenfrist den ersten Titel seiner Profikarriere.

Trotzdem geht de Minaur in sein nächstes Match gegen Rafael Nadal (Freitag, ab 9 Uhr) als Außenseiter. Nadal ist immer noch eine der größten Hürden des Herrentennis, kaum ein Spieler, der nicht von den wuchtigen Schlägen des Spaniers über den Court geschubst würde. Immerhin hat de Minaur mit Hewitt jemanden an seiner Seite, der weiß, wie Nadal zu schlagen ist. Einst gewann Hewitt hier in Melbourne in den Jahren 2004 und 2005 zwei denkwürdige Matches gegen Nadal.

Sollte de Minaur seinem Mentor auch in dieser Beziehung folgen, er würde wohl endgültig zum Liebling der australischen Tennisfans.