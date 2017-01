Australian Open Zverev weiter, Petkovic raus

Alexander Zverev hat die dritte Runde bei den Australian Open erreicht. Der 19-Jährige siegte in Melbourne 6:2, 6:3, 6:4 gegen Qualifikant Frances Tiafoe aus den USA. Nach dem glatt gewonnenen ersten Satz musste Zverev mehr Gegenwehr des neun Monate jüngeren Tiafoe brechen, kam aber nach 1:57 Stunden Spielzeit weiter.

Zuvor hatte Philipp Kohlschreiber die Runde der letzten 32 erreicht, der 33-Jährige besiegte den US-Amerikaner Donald Young 7:5, 6:3, 6:0 nach 1:52 Stunden. "Ich habe auf einem sehr guten Level gespielt. Der Start war nicht reibungslos, aber dann habe ich ihn gut im Griff gehabt", sagte Kohlschreiber. Am Samstag trifft er in Melbourne auf den Franzosen Gaël Monfils, gegen den Kohlschreiber bislang nur zwei von 14 Begegnungen gewinnen konnte.

Neben Kohlschreiber und Zverev stehen bereits Titelverteidigerin Angelique Kerber, Alexanders älterer Bruder Mischa Zverev und Qualifikantin Mona Barthel in der dritten Runde. Weniger gut lief es für Andrea Petkovic. Sie verlor nach einem schwachen Start 0:6, 5:7 gegen die Weltranglisten-16. Barbora Strycova aus Tschechien.

"Ich will nicht gewinnen, wenn ich so spiele. Es ist gut, dass ich verloren habe, sonst lerne ich nicht daraus", sagte Petkovic und bemängelte ihre Passivität. "Das war ein Rückfall ins letzte Jahr. Das reicht nicht für die Ziele, die ich habe." Einzig ihren Kampfgeist rechnete sich die 29-Jährige selbst positiv an.