Zverev-Sieg bei den Australian Open Führung verspielt, doch noch gewonnen

Alexander Zverev hat mit großer Mühe die dritte Runde bei den Australian Open erreicht. Der Weltranglistenvierte schlug den Franzosen Jérémy Chardy in Melbourne 7:6 (7:5), 6:4, 5:7, 6:7 (6:8), 6:1. Nächster Gegner am Samstag ist der australische Außenseiter Alex Bolt. Der Weltranglisten-155. ist dank einer Wildcard dabei. Mit einem Sieg würde Zverev erstmals das Achtelfinale in Australien erreichen.

Zverev begann zwar stark, verspielte dann aber eine Führung von zwei Sätzen. Im vierten Satz vergab er zunächst einen Matchball, musste dann in den Tiebreak - und verlor. Im entscheidenden fünften Satz ließ der 21-Jährige seinem zehn Jahre älteren Gegner dann keine Chance. Nach 3:46 Stunden verwandelte er seinen zweiten Matchball.

Philipp Kohlschreiber hat den erneuten Sprung in die dritte Runde hingegen verpasst. In einem hart umkämpften Match unterlag der 35-Jährige dem Portugiesen João Sousa 5:7, 6:4, 6:7 (4:7), 7:5, 4:6. Kohlschreiber, der schon dreimal im Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers stand, musste sich Sousa im fünften Vergleich nach 4:18 Stunden geschlagen geben.

Ein Aufschlagverlust zum 1:2 im fünften Satz und eine verpasste Chance, zum 4:4 auszugleichen, brachten die Entscheidung. Zum Anfang des vierten Satzes war die bei schwüler Hitze stattfindende Partie für mehr als eine Stunde wegen Regens unterbrochen, auch danach gab es immer wieder Pausen, weil es tröpfelte.

Auch Maximilian Marterer hat sich aus dem Turnier verabschiedet. Der 23-Jährige musste sich dem an Position 28 gesetzten Franzosen Lucas Pouille 6:7 (8:10), 6:7 (8:10), 7:5, 4:6 geschlagen geben. Zuvor war auch Laura Siegemund ausgeschieden. Zwei Tage nach ihrem überraschenden Sieg über Wiktoria Asarenka verlor die 30-Jährige gegen Hsieh Su-Wei nach 1:33 Stunden 3:6, 4:6. Damit stehen von den 13 gestarteten Deutschen nur Angelique Kerber und Zverev in der Runde der letzten 32.