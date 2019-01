Australian Open Zverev ohne Mühe, Serena Williams ohne Gnade

Alexander Zverev hat problemlos die zweite Runde der Australian Open in Melbourne erreicht. Der Weltranglistenvierte setzte sich gegen Aljaz Bedene aus Slowenien nach 1:55 Stunden 6:4, 6:1, 6:4 durch. Es war erst der zweite deutsche Sieg beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison, nachdem Wimbledonsiegerin Angelique Kerber am Montag ihr Auftaktmatch gewonnen hatte.

Der 21-Jährige trifft am Donnerstag entweder auf Jeremy Chardy oder Ugo Humbert (beide Frankreich). Die leichte Fußverletzung, die Zverev im Training erlitten hatte, sollte bis dahin keine Rolle mehr spielen. "Der Knöchel tut noch ein bisschen weh und ist noch ein bisschen geschwollen, es wird aber jeden Tag besser", sagte er nach dem Match gegen Bedene.

Tennis-Superstar Serena Williams hat derweil ein aufsehenerregendes und erfolgreiches Comeback gefeiert. Zwei Jahre nachdem die US-Amerikanerin in Melbourne schwanger ihren 23. und bislang letzten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, deklassierte die 37-Jährige bei ihrer Rückkehr in die Rod-Laver-Arena die deutsche Fed-Cup-Spielerin Tatjana Maria 6:0, 6:2.

Williams trat diesmal in einem grünen Einteiler zum Duell an. Mit ihren Outfits hatte sie in ihrer Karriere immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt, zuletzt im vergangenen Jahr mit einem schwarzen Catsuit bei den French Open in Paris.

Als vierte von sechs deutschen Tennisspielerinnen ist Mona Barthel gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Die Achtelfinalistin von 2017 verlor 3:6, 1:6 gegen die letztjährige US-Open-Halbfinalistin Anastasija Sevastova aus Lettland.