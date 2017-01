Australian Open Zverev und Kohlschreiber weiter, Mayer raus

Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber haben sich bei Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius in die zweite Runde der Australian Open gekämpft. Der 19-jährige Zverev holte beim 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2 gegen Robin Haase aus den Niederlanden einen 1:2-Satzrückstand auf und verwandelte nach 2:55 Stunden seinen zweiten Matchball mit einem Aufschlagwinner. Der Juniorensieger von Melbourne 2014 schlug in der Hisense Arena insgesamt 17 Asse.

Auch Kohlschreiber musste beim 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4 gegen Niklos Basilaschwili aus Georgien einige bange Momente überstehen. Der Davis-Cup-Spieler hatte in der vergangenen Woche seine Viertelfinalteilnahme in Sydney wegen Rückenbeschwerden absagen müssen. Doch der 33-jährige Kohlschreiber, der in Melbourne bereits dreimal das Achtelfinale erreicht hatte, präsentierte sich bei seiner insgesamt zwölften Australian-Open-Teilnahme in guter Verfassung.

Dustin Brown indes wehrte sich gegen den an Position drei gesetzten Wimbledonfinalisten Milos Raonic aus Kanada wacker, doch nach 1:33 Stunden war die 3:6, 4:6, 2:6-Niederlage für den Weltranglisten-66. besiegelt.

Tennis-Routinier Florian Mayer ist in der ersten Runde am ehemaligen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal gescheitert. Der 33-jährige Deutsche unterlag dem Spanier 3:6, 4:6, 4:6. Der inzwischen auf Rang neun abgerutschte Nadal, der das Turnier 2009 gewinnen konnte, war in der Rod-Laver-Arena bei rund 35 Grad in den entscheidenden Momenten der deutlich bessere Spieler.

Jan-Lennard Struff ist trotz einer ordentlichen Leistung ebenfalls in der ersten Runde ausgeschieden. Der Davis-Cup-Spieler verlor 6:4, 4:6, 4:6, 3:6 gegen Dominic Thiem. Der Österreicher ist an Nummer acht gesetzt.