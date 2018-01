Australian Open Kerber besiegt Keys in 51 Minuten - und steht im Halbfinale

Angelique Kerber ist ins Halbfinale der Australian Open eingezogen. Die Kielerin deklassierte US-Open-Finalistin Madison Keys aus den USA in 51 Minuten, am Ende stand es 6:1, 6:2. Kerber steht damit zum fünften Mal im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers.

"Ich war von Beginn an da und habe versucht, das Match zu genießen, so wie ich es die ganze letzte Woche schon getan habe", sagte die 30-Jährige. "Im zweiten Satz war jedes Spiel eng, daher bin ich einfach nur froh, hier wieder im Halbfinale zu sein."

Am Donnerstag wird Kerber um den Einzug ins Finale der Australian Open spielen: Für sie geht es dann entweder gegen die Weltranglistenerste Simona Halep aus Rumänien oder die an Position sechs gesetzte Tschechin Karolina Pliskova. 2016 hatte Kerber in Melbourne ihren ersten Majortitel gewonnen, in der vergangenen Saison schied sie im Achtelfinale aus (mehr dazu, warum Kerber nach einem Jahr zum Vergessen nun in Melbourne plötzlich Turnierfavoritin ist, lesen Sie hier).

Für Kerber war der Sieg gegen Keys ihr 14. in Serie in diesem Jahr. Damit kehrt sie ab Montag in die Top Ten der Tennis-Weltrangliste zurück - und löst Julia Görges wieder als deutsche Nummer eins ab.