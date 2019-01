Australian Open 6:1, 6:0 - Kerber fertigt Birrell in 58 Minuten ab

Angelique Kerber hat bei den Australian Open ohne Probleme das Achtelfinale erreicht. Die Titelträgerin von 2016 gewann an ihrem 31. Geburtstag 6:1, 6:0 gegen die Australierin Kimberly Birrell. Die 240. der Tennis-Weltrangliste war dank einer Wildcard dabei und überraschend in die dritte Runde in Melbourne eingezogen.

Für den Gewinn des ersten Satzes benötigte Kerber nur 27 Minuten. Im zweiten Durchgang gelang es der 21 Jahre alten Birrell, drei Matchbälle abzuwehren. Der Vierte führte zum Erfolg, insgesamt dauerte das Duell 58 Minuten.

"Es war nicht so einfach", sagte Kerber dem TV-Sender Eurosport. Sie sei zunächst sehr nervös gewesen, weil sie nicht gewusst habe, was sie erwarte. Über ihre Gegnerin sagte sie: "Für sie war es das erste Mal auf dem Center Court. Ich bin mir sicher, sie war nervös".

Für Kerber war es der dritte deutliche Erfolg im dritten Turniermatch. Bislang ist die Wimbledonsiegerin noch ohne Satzverlust.

Am Sonntag trifft sie auf die US-Amerikanerin Danielle Collins, die in der ersten Runde überraschend Julia Görges bezwungen hatte. Für die Weltranglisten-35. war es der erste Sieg überhaupt bei einem Grand Slam. Das bislang einzige Duell mit Kerber hatte Collins im vergangenen Jahr beim Rasenturnier in Eastbourne 1:6, 1:6 verloren.

Alles Wichtige zum Turnier in Melbourne finden Sie hier.