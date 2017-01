Australian Open Kerber scheidet im Achtelfinale aus

Titelverteidigerin Angelique Kerber ist bei den Australian Open überraschend bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die topgesetzte Deutsche unterlag der Amerikanerin Coco Vandeweghe in 67 Minuten 2:6, 3:6.

Vandeweghe, die in der Weltrangliste nur an Position 35 geführt wird, konnte Kerber permanent mit ihren druckvollen Schlägen von der Grundlinie unter Druck setzen. Im zweiten Satz gelang Kerber ein frühes Break zum 3:1. Anschließend verlor die 28-Jährige, die schon bei den Vorbereitungsturnieren in Sydney und Brisbane geschwächelt hatte, sämtliche Spiele.

Es ist das früheste Scheitern einer Titelverteidigerin in Melbourne seit zehn Jahren. Damals hatte die amtierende Australian-Open-Siegerin Amelie Mauresmo (Frankreich) das Viertelfinale verpasst. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber würde den Platz an der Spitze der Weltrangliste verlieren, wenn Serena Williams (USA/Nr. 2) den Titel bei den Australian Open gewinnt.