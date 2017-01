Australian Open Kerber steht im Achtelfinale

Ohne Probleme haben Titelverteidigerin Angelique Kerber und erstmals auch Mischa Zverev das Achtelfinale bei den Australian Open in Melbourne erreicht. Die Weltranglistenerste hatte beim 6:0, 6:4 gegen die Tschechin Kristyna Pliskova nur wenig Mühe. In der Runde der letzten 16 trifft Kerber am Sonntag auf die Weltranglisten-35. Coco Vandeweghe aus den USA. Vandeweghe setzte sich 6:4, 3:6, 7:5 gegen die ehemalige Wimbledon-Finalistin Eugenie Bouchard aus Kanada durch.

Die 29-jährige Kerber benötigte nach den mühsamen Siegen in den ersten beiden Runden diesmal nur 55 Minuten für den Erfolg. "Ich glaube, dass ich den Turnierrhythmus jetzt gefunden habe", sagte sie nach ihrem Sieg über die Weltranglisten-58.

Zverev schlug den Tunesier Malek Jaziri 6:1, 4:6, 6:3, 6:0. Nach 2:22 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball. Sein nächster Gegner ist der Weltranglistenerste Andy Murray aus Schottland, der schon fünfmal im Melbourne-Finale stand. Der Olympiasieger besiegte Sam Querrey aus den USA 6:4, 6:2, 6:4.

Am Samstag könnte Alexander Zverev (Nr. 24) mit einem Sieg über Rafael Nadal (Spanien/Nr. 9) seinem Bruder ins Achtelfinale folgen (Liveticker SPIEGEL ONLINE). Es wäre das erste Mal, dass bei einem Grand-Slam-Turnier zwei Brüder in der Runde der letzten 16 stehen.

US-Open-Sieger Stan Wawrinka gewann gegen den Serben Viktor Troicki 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9:7) und spielt nun gegen den Italiener Andreas Seppi. Auch Ex-Finalist Jo-Wilfried Tsonga aus Frankreich kam weiter, er besiegte Jack Sock in vier Sätzen. Bei den Frauen kommt es zum russischen Achtelfinale zwischen Altmeisterin Swetlana Kusnezowa (setzte sich gegen Jelena Jankovic durch) und Anastassija Pawljutschenkowa, die zuvor Elina Svitolina bezwungen hatte.