Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Aber dann setzt es klein den nächsten vermeidbaren Fehler von Nadal. Der Spanier spielt starke Winkel, aber Djokovic bringt alles zurück. Dann landet eine Vorhand Nadals knapp neben der Linie. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Jetzt meldet sich Nadal zum ersten Mal richtig im Match an. Beim Stand von 15:30 serviert er gut nach außen, punktet dann mit einer Longline-Vorhand und pusht sich zum ersten Mal. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Wer jetzt dachte, dass der Djoker nachlässig wird, sieht sich getäuscht. Rückhand-Winner cross. Nadal guckt zu und staunt. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Jetzt leistet sich Djokovic seinen ersten Fehler im Match - beim Stand von 3:0. Das ist verzeihbar. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Bei eigenem Service sucht Nadal sein Heil in der Offensive und rückt ans Netz vor. Das macht er aber ohne besonders gute Vorbereitung. Djokovic passiert ihn im zweiten Anlauf. Wieder 0:15. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Game Novak Djokovic Und wieder ein Zu-Null-Aufschlagspiel für Djokovic. Damit hat der Djoker zwölf von bislang ausgespielten 13 Punkten gemacht. Gegen Nadal. Beeindruckend. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Der Serbe merkt natürlich, dass sein Gegner schwächelt - und nutzt das eiskalt aus. Mit viel Druck holt er sich die nächsten Spielbälle. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Das könnte doch schneller gehen als erwartet - zumindest, wenn Nadal so weiterspielt. Der Spanier ist noch nicht im Match angekommen. Wieder steht es schnell 30:0 für Djokovic. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Game Novak Djokovic Und da ist das frühe erste Break! Und das, obwohl Nadal eigentlich die Chance hätte den Punkt zu machen - aber er leistet sich den nächsten leichten Fehler, als er eine Inside-Out-Vorhand ein ganzes Stück zu lang lässt. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Der erste etwas längere Ballwechsel - mit dem besseren Ende für Djokovic. Nadal schlägt eine Vorhand ins Netz. Zwei Breakbälle für den Djoker. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Da ist der Erste: Guter Aufschlag durch die Mitte. Djokovics Return landet kurz vor der T-Linie. Der Rest ist Formsache für Nadal. Vorhand cross - Bumm! 15:30. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Wir halten fest: Nach vier gespielten Minuten hat Nadal noch keinen Punkt gemacht. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Ok, Djokovic startet wirklich brillant ins Match. Er bereitet einen Punkt mit einer starken Vorhand vor und schließt dann mit der Rückhand cross gegen Nadals Lauf ab. 0:30. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Hier der Beweis im Bild: Die beiden sind wirklich in der Rod-Laver-Arena angekommen. afp Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Game Novak Djokovic So kann man mal in ein Grand-Slam-Finale starten. Djokovic bringt seinen Aufschlag zu Null durch. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Nadal leistet sich erste kleine Fehler, Djokovic bisher nicht - 40:0. Das ging schnell. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Djokovic schlägt als Erster auf. Soll er mal machen, scheint Nadal zu sagen. Der erste Punkt geht an den Serben. Für alle, die sich mit Tennis nicht so auskennen: Das hat noch nichts zu sagen. *Zwinker-Smiley* Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Malte Müller-Michaelis Livecast started! Novak Djokovic vs. Rafael Nadal 1/27/19 8:46 AM Malte Müller-Michaelis Die Spieler sind da und haben sich schon eingeschlagen. Gleich geht's los. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal 1/27/19 8:46 AM Malte Müller-Michaelis Wie eingangs bereits erwähnt haben sich beide auf dem Weg ins Finale keine Blöße gegeben. Djokovic hat in der dritten und vierten Runde gegen Shapovalov und Medveded zwar jeweils einen Satz abgegeben, wirklich eng wurde es in den Matches aber nicht. Nadal ist sogar ohne Satzverlust durchs Turnier gerauscht - und hat dabei unter anderem im Viertelfinale Stefanos Tsitsipas keine Chance gelassen, der vorher immerhin Federer ausgeschaltet hatte. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal 1/27/19 8:42 AM Malte Müller-Michaelis Es gibt zwei Gründe, die aus meiner Sicht für Djokovic sprechen: Erstens ist er seit dem vergangenen Jahr wieder in überragender Form und hat die vergangenen beiden Grand-Slam-Turniere (Wimbledon und die US Open) für sich entschieden; zweitens könnte man Melbourne an in Novak-Djokovic-Stadt umbenennen. Der Serbe hat die Australian Open schon sechsmal gewonnen (2008, 2011, 2012, 2013, 2015 und 2016). Sollte er sich heute erneut gegen Nadal durchsetzen, wäre er wieder alleiniger Rekordsieger beim ersten Major des Jahres - vor Federer, der das Turnier 2017 und 2018 gewonnen hat. Für Nadal war Melbourne dagegen nie ein besonders gutes Pflaster. Er stand zwar viermal im Finale, konnte die Australian Open aber nur ein Mal gewinnen (2009) - bis jetzt. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal 1/27/19 8:34 AM Malte Müller-Michaelis Insgesamt ist es das 53. Duell der beiden auf der ATP-Tour. Der direkte Vergleich spricht knapp für Djokovic: 27 zu 25 Siege. So sah Nadal übrigens aus, als er bei den French Open 2006 das erste Mal gegen den Djoker gewann. Seitdem sind doch ein paar Tage vergangen. ap Novak Djokovic vs. Rafael Nadal 1/27/19 8:29 AM Malte Müller-Michaelis Djokovic und Nadal standen sich bislang in sieben Grand-Slam-Finals gegenüber. Der Spanier hat vier gewonnen, der Serbe "nur" drei. Achtung, Spoiler: Heute gleicht der Djoker in dieser Bilanz aus. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal 1/27/19 8:27 AM Malte Müller-Michaelis Auch bei den Australian Open gab es schon ein Finale zwischen den beiden - und was für eins! 2012 gewann Djokovic nach fast sechs Stunden 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5. Es soll Kollegen bei SPIEGEL ONLINE geben, die für heute ein ähnlich enges Match erwarten. Ganz ehrlich: Ich hoffe auf ein klareres Ergebnis. Schließlich muss ich um 14.30 Uhr von Melbourne schon wieder ins dänische Herning, um das Spiel um Platz drei bei der Handball-WM zwischen Deutschland und Frankreich und im Anschluss das Finale zwischen Dänemark und Norwegen live zu begleiten. Was für ein Sporttag! afp Novak Djokovic vs. Rafael Nadal 1/27/19 8:23 AM Malte Müller-Michaelis Natürlich kennen sich Djokovic und Nadal aus etlichen großen Matches - darunter auch sieben Grand-Slam-Finals, die sie schon gegeneinander bestritten haben. Das letzte entschied Nadal 2014 in Roland Garros in vier Sätzen (3:6, 7:5, 6:2, 6:2) für sich. ap / dpa Novak Djokovic vs. Rafael Nadal 1/27/19 8:19 AM Malte Müller-Michaelis Gemeinsam mit Roger Federer sind Djokovic und Nadal seit mehr als zehn Jahren das alles überstrahlende Triumvirat des Tennis-Sports. Die großen Drei haben gemeinsam 47 der vergangenen 55 Grand-Slam-Titel gewonnen. Seit 2005 gab es nur vier andere Spieler, die eins der Major-Turniere für sich entscheiden konnten. Djokovic steht bei 14, Nadal bei 17 Grand-Slam-Siegen. Einer von beiden wird Rekord-Grand-Slam-Champion Federer (20 Titel) heute ein Stück näherrücken. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal 1/27/19 8:12 AM Malte Müller-Michaelis Besser wird's nicht! Im Finale der Australian Open trifft der Weltranglistenerste Novak Djokovic (l.) auf die Nummer zwei der Welt Rafael Nadal . Beide sind im Eiltempo durchs erste Grand-Slam-Turnier des Jahres gepflügt. Im Halbfinale gab Nadal nur sechs Spiele ab, Djokovic sogar nur vier. Mit anderen Worten: Wir dürfen heute Vormittag richtig großes Tennis erwarten. Mein Name ist Malte Müller-Michaelis , und ich führe Sie bei Bedarf bis in den Champion's Tie Break. Guten Morgen und viel Spaß beim Tennis-Liveticker bei SPIEGEL ONLINE . Getty Images Show more