Australian Open Pouille wirft Raonic raus

Der französische Tennisprofi Lucas Pouille hat das Halbfinale der Australian Open erreicht und ist damit erstmals unter die letzten Vier bei einem Grand-Slam-Turnier eingezogen. Der 31. der Weltrangliste besiegte den Kanadier Milos Raonic in Melbourne 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. Raonic hatte zuvor im Achtelfinale Alexander Zverev ausgeschaltet.

Pouille trifft am Freitag entweder auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien oder den Japaner Kei Nishikori. Im ersten Halbfinale stehen sich bereits an diesem Donnerstag der Spanier Rafael Nadal und der Grieche Stefanos Tsitsipas gegenüber.

Pouille, 24, der von der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin Amelie Mauresmo trainiert wird, hatte bei seinen fünf bisherigen Teilnahmen bei den Australian Open kein einziges Match gewonnen. 2016 stand er in den Viertelfinals von Wimbledon und New York. In der zweiten Runde in Melbourne bezwang er Maximilian Marterer in vier knappen Sätzen.