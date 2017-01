Mischa Zverev verliert gegen Federer Zumindest einen guten Sitzplatz gehabt

Die Sonne war gerade untergegangen, da war die große Nacht schon wieder vorbei. 92 Minuten dauerte das Match, dann verteilte Roger Federer im Siegerinterview Lob an den Gegner Mischa Zverev. Federer rekapitulierte noch mal ausführlich die neun besonderen Tage Zverevs, sprach von der "zweiten oder gar fünften Chance", die der Hamburger gerade nutze und dass Zverev ein tolles Match gespielt habe.

Goßzügig zu sein ist einfach, wenn man Federer ist und nur noch zwei Siege vom 18. Grand-Slam-Titel der Karriere entfernt ist. Aber was der Schweizer berichtete, fasste das Melbourner Zverev-Gefühl gut zusammen. Denn was ein Abend wie so viele für Federer war, fiel in die Kategorie außergewöhnlich für Zverev. Das erste Viertelfinale bei einem Major, im Alter von 29 Jahren. Nur drei Jahre, nachdem Zverev auf Grund von zahlreichen Verletzungen aus den Top 1000 der Weltrangliste gefallen war.

"Ich hatte zumindest einen guten Sitzplatz, von dem ich das Match beobachten konnte," sagte Zverev nach der 1:6, 5:7, 2:6-Niederlage gegen den jahrelangen Weltranglistenersten. "Teilweise gab es Momente wo ich dachte, das kann nur er machen. Leider war ich derjenige auf der anderen Seite des Netzes und musste das miterleben. Aber es war schon was Besonderes."

Nach elf Minuten 0-5

Die Richtung an diesem milden Abend mit kühlem Wind war früh vorgegeben. Bei 1-0 aus der Sicht von Federer und 30-15 für Zverev drückte der Schweizer kurz auf die Vorspultaste. Einem Passierschlag mit der Rückhand folgte ein weiterer und dann noch einer. Elf Minuten später war Federer auf 5-0 davongezogen.

Zverev erklärte bei der Pressekonferenz, wo der Unterschied zum Sieg gegen den Weltranglistenersten Andy Murray am Sonntagnachmittag gelegen hatte: "Andy kann aus dem Handgelenk nicht so beschleunigen wie Roger. Der steht auf der Grundlinie oder sogar im Platz und ändert im letzten Moment die Richtung." Was sich wie ein Detail anhört, macht für einen Spieler wie Zverev den entscheidenden Unterschied. Griff Zverev das Netz mit einem Volley an, antwortete Federer mit einem Zentimeter über dem Boden gespielten Halbvolley. Wo Murray am Sonntag auch mal schlechter servierte, konnte Federer in den wenigen engen Situationen aus "ungefähr acht verschiedenen Aufschlägen" wählen, die Zverev bei seinem Gegner ausgemacht hatte.

Doch der Deutsche gab sich nicht mit einem "ist halt so" zufrieden. Schon auf dem Platz habe er darüber nachgedacht, was er denn verbessern wolle in den kommenden Monaten, berichtete der 29-Jährige im Anschluss. "Ich fühle mich gut, bin zwar irgendwo angekommen," sagte Zverev. "Aber mein Limit habe ich noch nicht erreicht." Dass er über sein spielerisches Limit als aktiver Spieler überhaupt noch mal so ausführlich würde nachdenken können, war vor 24 Monaten kaum absehbar gewesen. Aber im Windschatten seines Bruders Alexander und von dessen Erfolgen hat sich Zverev in die Top 50 der Weltrangliste zurückgespielt.

"Ich brauchte meinen jungen Bruder"

Wo Mischa schon früh als Trainingspartner für den hochbegabten, zehn Jahre jüngeren Bruder agierte, nutzte er beim Comeback dessen jugendliche Perspektive. "Ich brauchte eine Persönlichkeit wie ihn neben mir," hatte Zverev nach seinem Sieg gegen Murray berichtet. "Er ist so positiv, fast schon auf eine naive Art und Weise. Aber wenn es bei dir mal nicht läuft, brauchst du jemanden, der an dich glaubt." An sich zu glauben war dem sensiblen Zverev im ersten Teil seiner Karriere vor einem guten Jahrzehnt nicht leicht gefallen. Rückblickend sei er allerdings an dem, was er "Beziehungen und so" nennt, gewachsen: "Das hat der Karriere vielleicht nicht immer geholfen. Aber als junger Mensch muss man sich ja auch weiterentwickeln."

Schaut man sich im Tennis um, brechen zwar wieder mehr Jugendliche in Richtung Spitze auf als noch in den vergangenen Jahren. Aber die Mehrheit der Spieler ist in Zverevs Alter. Vorausgesetzt, er bleibt verletzungsfrei, könnte sich der Mann aus Hamburg noch länger oben halten. Vor allem da er den meisten Gegnern mit seinem ungewöhnlichen Spiel mehr Probleme bereitet als Federer an diesem Abend.

Wer Zverev in Melbourne beobachtete, erlebte einen Menschen, der die Vergangenheit wohl wirklich hinter sich gelassen hat. Und jemanden, der trotzdem das Jetzt als Schutz gegen die Zukunft nutzt. "Gesund bleiben" nennt er auch auf mehrere Nachfragen als Ziel. Konkretere Pläne will er lieber nicht ausgeben. Braucht er auch nicht, wenn er dem Motto folgt, das er in Melbourne ausgegeben hatte: "Triff einfach die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment und sei mutig."