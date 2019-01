Naomi Osaka hat die Australian Open gewonnen. Im Finale der Damen setzte sich die Japanerin 7:6, 5:7, 6:4 gegen die Tschechin Petra Kvitova durch, die bis zum Endspiel keinen Satz abgegeben hatte. Durch den Sieg feierte sie nicht nur den zweiten Grand-Slam-Triumph ihrer Karriere, sie erobert damit auch Platz eins der Weltrangliste.

Schon im zweiten Satz hätte die 21-Jährige den Sieg perfekt machen können, aber beim Stand von 5:3 und bei Aufschlag Kvitova vergab sie gleich drei Matchbälle hintereinander, bevor die sieben Jahre ältere Tschechin nach Sätzen ausglich und einen dritten Durchgang erzwang.

Der gute Aufschlag beider Spielerinnen prägte vor allem den hochklassigen ersten Satz. Keine der beiden gab ihren Service ab. Den anschließenden Tiebreak dominierte Osaka von Beginn an und sicherte sich durch ein 7:2 souverän den ersten Satzgewinn.

Zweiter Triumph in Folge für Osaka

Zuvor hatten sich vor allem Kvitova Chancen geboten, ihrer Gegnerin den Aufschlag abzunehmen. Aber beim Stand von 2:2 wehrte Osaka insgesamt zwei Breakbälle ab, beim Stand von 3:3 gar drei hintereinander. Die Japanerin selbst ließ Mitte des Satzes eine Breakchance ungenutzt und beim Stand von 6:5 zwei Satzbälle, bevor sie den Tiebreak gewann.

Was im ersten Satz keiner Spielerin gelang, erfolgte schon früh im zweiten Durchgang mehrfach: In den ersten fünf Aufschlagsspielen gab es gleich drei Breaks. Zwei davon gingen an Osaka (eins davon zu null) und so führte sie nach ihrem eigenen Service 4:2. Aber im Anschluss an ihre vergebenen Matchbällen verlor die Japanerin die Kontrolle, holte kein Spiel mehr und Kvitova glich nach Sätzen aus.

REUTERS Petra Kvitova

Im dritten Durchgang erholte sich Osaka schnell. Sie schaffte das Break zum 2:1, vergab bei Kvitovas nächstem Aufschlagspiel aber erneut drei Breakbälle in Folge. Trotzdem gab sie den Vorsprung diesmal nicht mehr her. Nach 2:27 Stunden verwandelte sie ihren insgesamt fünften Matchball.

Kvitova klettert auf Platz zwei der Weltrangliste

Für den Erfolg kassierte Osaka 4,1 Millionen Australische Dollar (ca. 2,56 Millionen Euro). In der Weltrangliste löst Osaka die Rumänin Simona Halep auf Platz eins ab und ist damit die jüngste Spielerin an der Spitze seit Caroline Wozniacki (Dänemark, 2010 im Alter von 20 Jahren). Vor einem Jahr stand Osaka noch auf Platz 72 der Weltrangliste.

Erst im September hatte Osaka durch einen Erfolg gegen Serena Williams bei den US Open ihren ersten Major-Titel gewonnen. Schon der erneute Finaleinzug der Japanerin war historisch: Osaka war die erste Spielerin seit 2001, die im Anschluss an ihren ersten Grand-Slam-Sieg gleich beim nächsten Major wieder im Endspiel stand. Nun folgte also auch direkt der zweite Triumph.

Kvitova hingegen verpasste nach Wimbledon 2011 und 2014 ihren dritten Major-Erfolg. Nach einer schweren Verletzung, die ihr ein Einbrecher zugefügt hatte, ist sie allerdings spätestens durch die Australian Open wieder in der Weltspitze angelangt. Sie rückt auf Platz zwei des WTA-Rankings vor und erhält 2,05 Millionen Australische Dollar (ca. 1,29 Millionen Euro).