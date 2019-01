Ein Bild sagte eigentlich alles. Eine junge, dunkelhaarige Frau in der Rod Laver Arena, den schweren Kopf auf der Bande abgestützt, regungslos, traurig, ohne Hoffnung. "Das ist ein Nadal-Fan", bemerkte Eurosport-Kommentator Matthias Stach trocken, und man brauchte nicht viel Fantasie zu dieser Annahme.

Rafa fans mood pic.twitter.com/bfZWtbSg5K — Ilya Ryvlin (@ryvlin) 27. Januar 2019

Novak Djokovic hatte gerade eine zügige Rückhand von Rafael Nadal mit einem Vorhand-Schuss beantwortet und sich zwei Breakbälle zum 5:2 im zweiten Satz erspielt, Sekunden später hatte er mit einer weiteren Vorhand und drei knallharten Aufschlägen auch diesen Satz gewonnen. "Was ist seit Wimbledon mit diesem Kerl passiert?", fragte Stach verblüfft, und bevor Experte Boris Becker antworten konnte, kam Werbung.

Und es ist wirklich verrückt, wie Djokovic sich aufgerappelt hat - bis hin zu diesem klaren Finalsieg gegen Nadal, der den Serben zum Rekordsieger bei den Australian Open macht. Zuvor hatte er die Tennisszene schon einmal beherrscht. Bis ins Jahr 2016 hinein. Aber auf dem Weg zum letzten Mosaiksteinchen, dem French-Open-Sieg, verletzte sich Djokovic. Er fiel in ein mentales Loch, probierte neue Trainer und einen Mental-Guru aus, bis er 2018 wieder zum altbewährten Team und zum Erfolg zurückkehrte.

Wimbledon-Halbfinale als Wendepunkt

In Wimbledon siegte er im Halbfinale gegen Nadal in einem Match des Jahres in fünf Sätzen, und sein wieder eingestellter Coach Marian Vajda sagte kürzlich: "Nach diesem Match hat Novak seine Angst vor dem Verlieren wieder verloren." Djokovics Bilanz seit dem vergangenen Sommer bis ins Melbourne-Finale: 44 Siege bei nur vier Niederlagen, ein Sprung von Platz 22 der Welt zurück auf die eins. Gerade so, als wären die zwei Jahre zuvor nur ein böser Traum gewesen, eine kurze Auszeit.

Es wurde im Laufe der Australian Open viel gesprochen über den neuen Aufschlag von Nadal, er hatte in der Vorbereitung an der Bewegung gefeilt, kam mit mehr Geschwindigkeit nach Melbourne und hatte seine vergangenen 66 Aufschlagspiele vorm Finale allesamt gewonnen.

Djokovic jedoch ließ sich davon nicht beeindrucken. Er nahm Nadal gleich das erste Aufschlagspiel ab und das zweite fast noch hinterher; der Spanier wirkte wie so oft nervös in der Anfangsphase, spielte zu kurz und fabrizierte viele einfache Fehler. "Djokovic zwingt Nadal dazu, früher aggressiv zu spielen als ihm lieb ist", urteilte Ex-Djokovic-Coach Becker schnell.

Djokovic nahm 40 Prozent aller Bälle noch vor der Grundlinie an (im restlichen Turnierverlauf waren es nur 22). Damit ließ er Nadal keine Zeit, sein Spiel aufzubauen. Gleichzeitig verteidigte Djokovic einmal mehr so gut, dass Nadal gezwungen war, noch näher an die Linien zu spielen, mehr Risiko einzugehen - und damit mehr Fehler machte. 28 waren es bei Nadal an diesem Sonntag, Djokovic unterliefen nur neun. Dafür schlug er 34 Winner. Nur zu 51 Prozent machte Nadal überhaupt den Punkt, wenn der erste Aufschlag kam.

So chancenlos war Nadal noch nie

Und während Nadal also - trotz des neuen Aufschlags - von Beginn an um seine Spiele kämpfen musste, beeindruckte Djokovic seinerseits mit dem Service. 20 der 21 gespielten Punkte bei eigenem Aufschlag gewann er in Satz eins. Im gesamten Match schnupperte Nadal nur einmal an einem Break, Mitte des dritten Satzes. Aber da agierte er überhastet, legte eine spielbare Rückhand ins Netz. Wenig später war das Match vorbei.

Nach dem fünf Stunden und 53 Minuten andauernden Melbourne-Endspiel zwischen Djokovic und Nadal im Jahr 2012 war es diesmal also ein sehr einseitiges Duell , die gefühlte Länge kürzer als die offiziellen zwei Stunden und vier Minuten. Es war zugleich Nadals erste Dreisatz-Niederlage in einem Grand-Slam-Finale. Derart chancenlos war der 32-Jährige noch nie.

REUTERS Rafael Nadal

"Es war ein unglaubliches Level von Novak", sagte Nadal nach der Niederlage, zeigte sich aber auch dankbar - 15 der vergangenen 16 Turniere auf Hartplatz hatte er verletzt aufgeben oder absagen müssen. "Seit den US Open habe ich kein Match mehr spielen können, und auch wenn heute nicht mein Tag war, waren es emotionale zwei Wochen."

Er habe im gesamten Turnierverlauf offensiv stark gespielt, erläuterte Nadal später noch für sein Defensiv-Tennis, das er gegen Djokovic gebraucht hätte, aber zu wenige Trainingsmöglichkeiten gehabt. "Ich brauche Zeit und muss arbeiten, um wieder an diesen Punkt zu kommen."

Djokovic träumt vom Grand Slam

Für Djokovic hingegen verlief alles wie geplant. "Ich hatte die Wahl, mich auf ihn oder mich zu konzentrieren. Ich habe mich auf mich konzentriert", sagte er. Der Serbe blickte aber auch zurück. "Vor zwölf Monaten hatte ich eine Operation am Ellenbogen. Jetzt hier zu stehen, drei der letzten vier Grand-Slam-Turniere gewonnen zu haben - das ist verrückt."

REUTERS Novak Djokovic

Nach seinem geglückten Saisonstart lebt nun auch sein Traum vom Grand Slam wieder auf. Also der Traum, die Australian Open, French Open, Wimbledon und die US Open in einer Saison zu gewinnen.

In Paris, beim nächsten Major-Turnier im Mai, ist Nadal mit elf Turniersiegen wieder der Mann, den es zu schlagen gilt. Djokovic konnte ihn hier nur ein Mal besiegen, im Jahr 2015, als Nadal in einer Krise stecke. Sollte es 2019 zum erneuten Treffen kommen, könnte es dann auch wieder enger werden als in Melbourne.