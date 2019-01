Novak Djokovic hat zum siebten Mal in seiner Karriere das Endspiel der Australian Open erreicht. Der Weltranglistenerste gewann sein Halbfinale gegen Lucas Pouille in nur 83 Minuten 6:0, 6:2, 6:2. Pouille hätte erstmals in ein Finale eines Grand-Slam-Turniers einziehen können, gegen Djokovic war er jedoch chancenlos.

"Das war definitiv eines der besten Matches, die ich auf diesem Court hatte. Alles hat geklappt, was ich mir vorher vorgestellt habe", sagte Djokovic, der sich gerade einmal fünf vermeidbare Fehler geleistet hatte. Der erste Satz dauerte nur 23 Minuten, es war ein überragendes Match des Serben.

Im Endspiel spielt Djokovic am Sonntag (9.30 MEZ, TV: Eurosport, Liveticker SPIEGEL ONLINE) gegen Rafael Nadal. Der Spanier hatte sein Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 6:4, 6:0 für sich entschieden. Sollte Djokovic das Finale gewinnen, wäre er mit sieben Titeln alleiniger Rekordhalter bei den Australian Open. Bislang teilt er sich Platz eins mit Roger Federer und Roy Emerson, alle haben sie das Turnier sechsmal gewonnen.

Es ist das 53. Duell zwischen Djokovic und Nadal, kein anderes Match hat es in der Geschichte des Profi-Tennis häufiger gegeben. Djokovic hat 27 dieser Matches gewonnen, Nadal 25.

Im Finale von Melbourne gab es diese Paarung erst einmal. 2012 dauerte es 5:53 Stunden, ehe Djokovic das Spiel 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 für sich entscheiden konnte. Es ist bis heute das längste Endspiel der Grand-Slam-Historie.