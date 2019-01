Novak Djokovic hat die Australian Open gewonnen. Durch eine beeindruckende Leistung setzte er sich im Finale gegen Rafael Nadal 6:3, 6:2, 6:3 durch. Nach gut zwei Stunden verwandelte er seinen zweiten Matchball. Der Serbe ist mit nun sieben Titeln in Melbourne der alleinige Rekordsieger bei dem Turnier. Zuvor hatte er sich diese Spitzenposition mit dem Schweizer Roger Federer und dem Australier Roy Emerson geteilt.

Durch seinen insgesamt 15. Major-Titel lässt er im Gesamtranking außerdem Pete Sampras (USA) hinter sich und steht hier allein auf dem dritten Platz. Vor ihm liegen nur noch Federer (20 Titel) und Nadal (17).

REUTERS Melbourne Park

Im Jahr 2012 hatten sich Djokovic und Nadal einst das längste Finale der Grand-Slam-Geschichte geliefert. Damals setzte sich der Serbe in 5:53 Stunden durch. Von einem solch packenden Duell war das diesjährige Endspiel weit entfernt. Nadal war gegen die Nummer eins der Welt jederzeit chancenlos. Im bisherigen Turnier hatte er keinen Satz abgegeben - anders als der Serbe (zwei Durchgänge). Aber im Finale dominierte Djokovic von Beginn an, während Nadal sich stets zu viele Fehler erlaubte.

Nur eine Breakchance für Nadal

Schon den Start ins Finale verpatzte Nadal, selbst Weltranglistenzweiter, durch einen nervösen Beginn. Djokovic holte die ersten zwölf von 13 Punkten und lag durch ein frühes Break schnell 3:0 vorn. Auch bei seinem zweiten Aufschlagspiel hatte Nadal große Probleme, wehrte den nächsten Breakball seines Gegners aber ab. Er selbst wurde Djokovic bei dessen Service jedoch nie gefährlich. So gewann der 31-Jährige den ersten Durchgang problemlos.

Getty Images Rafael Nadal

Der zweite Satz begann ausgeglichener, Nadals Spiel blieb allerdings fehlerbehaftet. Nur ganz kurz wirkte es so, als könnte der Spanier nun ins Match finden. Nachdem er erneut das erste Break kassiert hatte (zum 2:3), ging es bei Aufschlag Djokovic zumindest zweimal über Einstand. Aber der 31-Jährige brachte seinen Service durch, holte sich anschließend selbst das nächste Break und kurz darauf den zweiten Satz.

Im dritten Durchgang hatte Nadal dann erstmals einen Breakball - als er seinen Aufschlag selbst bereits einmal abgegeben hatte. Der Spanier verlor das Spiel trotzdem. Djokovic gab den Vorsprung anschließend nicht mehr her und feierte damit seinen dritten Major-Titel in Folge. Im Jahr 2018 hatte er sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open triumphiert.

Nadal hingegen verpasste seinen 18. Grand-Slam-Erfolg insgesamt und seinen zweiten in Melbourne. Erstmals hatte er im Jahr 2009 die Australian Open gewonnen.