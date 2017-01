Australian Open Nadal folgt Federer ins Finale

Tennisprofi Rafael Nadal ist ins Endspiel der Australian Open eingezogen. In einem hochklassigen Grand-Slam-Halbfinale, das zweimal in den Tiebreak ging, bezwang der 30-jährige Spanier den 25 Jahre alten Grigor Dimitrow aus Bulgarien 6:3, 5:7, 7:6, 6:7 und 6:4.

Im Endspiel des prestigeträchtigen Tennisturniers von Melbourne trifft Nadal auf Roger Federer. Der Schweizer hatte sich am Donnerstag in einem ebenfalls umkämpften Fünf-Satz-Match gegen seinen Landsmann Stanislas Wawrinka 7:5, 6:3, 1:6, 4:6 und 6:3 durchgesetzt.

Nadal könnte bei den Australian Open den 15. Grand-Slam-Sieg seiner Karriere feiern, der Spanier hatte zuletzt 2013 bei den US Open bei einem Major triumphiert. In Melbourne hatte Nadal bislang nur einmal gesiegt: 2009 bezwang er seinen diesjährigen Kontrahenten Federer.

Getty Images Grigor Dimitrov

Für Federer geht es um den 18. Grand-Slam-Erfolg, er siegte zuletzt 2012 in Wimbledon. In Australien gewann er bislang viermal. Federer hatte aufgrund einer Knieverletzung zuletzt eine sechsmonatige Pause eingelegt, in der Weltrangliste steht er nur noch auf Platz 17. Nadal, der ebenfalls viele Verletzungen hinter sich hat, ist Neunter.