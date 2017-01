Australian Open Nadal komplettiert Oldie-Halbfinale

Rafael Nadal hat zum fünften Mal in seiner Karriere das Halbfinale der Australian Open erreicht und kann weiter auf seinen zweiten Titel in Melbourne nach 2009 hoffen. Der Spanier bezwang im Viertelfinale Milos Raonic aus Kanada 6:4, 7:6 (9:7), 6:4. Nadal trifft am Freitag auf Grigor Dimitrov. Der Bulgare gewann glatt 6:3, 6:2, 6:4 gegen den Belgier David Goffin.

Dagegen hatte Nadal gegen den Weltranglistendritten Raonic mehr Mühe. Im zweiten Durchgang wehrte er sogar fünf Satzbälle ab. "Der Sieg macht mich glücklich. Ich bin ja kein arroganter Mensch, deshalb habe ich immer Zweifel an mir. Auch wenn ich gewinne", sagte Nadal: "Zweifel sind ja nicht schlecht. Sie treiben einen an, noch härter zu arbeiten."

Nach 2:44 Stunden verwandelte der 30-jährige Linkshänder seinen ersten Matchball. Raonic, der sich wegen einer Verletzung am rechten Bein behandeln lassen musste, nutzten 14 Asse letztlich nichts.

Im ersten Halbfinale von Melbourne treffen an diesem Donnerstag die Schweizer Roger Federer und Stan Wawrinka aufeinander. Wie bei den Frauen mit Coco Vandeweghe steht mit Dimitrov auch im Männerhalbfinale nur ein Profi, der noch nicht 30 Jahre alt ist.