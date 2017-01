Australian Open Nadal ringt Zverev in fünf Sätzen nieder

Alexander Zverev hat nach einer starken Leistung eine Überraschung und das Achtelfinale bei den Australian Open nur knapp verpasst. Der 19-Jährige unterlag French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal in der dritten Runde von Melbourne 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 2:6. Das hochklassige Match vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Rod-Laver-Arena dauerte 4:06 Stunden.

Die Vorentscheidung im fünften Durchgang fiel, als der von Krämpfen geplagte Zverev seinen Aufschlag gleich zweimal in Folge abgeben musste und mit 2:5 in Rückstand geriet.

Der Weltranglisten-24. konnte somit seinem zehn Jahre älteren Bruder Mischa nicht in die Runde der letzten 16 folgen und muss weiter auf seinen ersten Achtelfinal-Einzug bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Zuletzt hatten 1991 bei den US Open mit Javier und Emilio Sanchez (Spanien) zwei Brüder gemeinsam im Achtelfinale eines Majors gestanden.

Ebenfalls ausgeschieden ist Philipp Kohlschreiber. Der 33-Jährige unterlag dem Franzosen Gael Monfils in drei Sätzen 3:6, 6:7 (1:7), 4:6. Kohlschreiber verpasste damit nach 2005, 2008 und 2012 die vierte Achtelfinal-Teilnahme beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in seiner Karriere. Am Sonntag haben Angelique Kerber, Mona Barthel und Mischa Zverev die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale.