Rafael Nadal steht im Endspiel der Australian Open. Der 32 Jahre alte Spanier besiegte den 20-jährigen Stefanos Tsitsipas 6:2, 6:4, 6:0 und blieb damit auch im sechsten Match in Melbourne ohne Satzverlust. Tsitsipas verpasste sein erstes Finale bei einem Grand-Slam-Turnier.

Gegen wen Nadal am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) um den Titel spielt, steht noch nicht fest. Im zweiten Halbfinale treffen der Weltranglistenersten Novak Djokovic und Außenseiter Lucas Pouille aufeinander.

Für Nadal ist es bereits die 25. Endspielteilnahme bei einem Grand Slam. Auf mehr kommt in der Open Era nur Roger Federer (30 Teilnahmen, 20 Siege). Nadal steht bislang bei 17 Grand-Slam-Titeln, einen davon errang er in Melbourne.

Gegen Tsistipas dauerte das Match nur 1:46 Stunden. Tsitsipas, der im Turnier Titelverteidiger Roger Federer rausgeworfen hatte, wirkte von Beginn an chancenlos. Nach 30 Minuten ging der erste Satz an Nadal, der erstmals seit seinem Verletzungs-Aus im Halbfinale der US Open im vorigen September wieder ein Turnier bestreitet.

Drei Breakbälle in Folge wehrte Tsitsipas im zweiten Durchgang zunächst noch ab und hielt sein Service, dann schlug Nadal zum 5:4 zu. Im ersten Spiel des dritten Durchgangs legte er sofort ein Break gegen den anstürmenden Weltranglisten-15. nach und beendete nach die einseitige Partie. Tsitsipas erspielte sich im gesamten Match nur einen Breakball - beim Stand von 0:5 im letzten Satz.