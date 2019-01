Rafael Nadal hatt das Achtelfinale der Australian Open erreicht. Der Spanier siegte 6:1, 6:2, 6:4 gegen den 19 Jahren alten Alex de Minaur. Trotz des klaren Ergebnisses benötigte Nadal 2:22 Stunden für seinen Erfolg gegen den Liebling der Fans, der dem 32-Jährigen zu Beginn der ersten beiden Sätze immerhin ein paar Spielgewinne etwas schwerer machte. Für Nadal war es der 250. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier.

Nadal nannte seine eigene Leistung "solide" und gab Lokalmatador de Minaur ein paar nette Worte mit auf den Weg. "Er ist wahrscheinlich der schnellste Spieler auf der Tour. Alex hat eine tolle Zukunft vor sich", sagte der Spanier, der am Sonntag auf den langjährigen Top-Ten-Spieler Tomas Berdych trifft. Und doch zeigte sich in dieser Runde der Australian Open auch: Die sogenannte NextGen der Tenniswelt hat es nicht leicht. "Sie schlagen sich gut, aber es braucht Zeit", sagte Roger Federer, der dem 16 Jahre jüngeren Taylor Fritz 6:2, 7:5, 6:2 eine Lehrstunde erteilt hatte.

Bei den Grand Slams hat die Generation Ü30 das Sagen

Tatsächlich sieht die Gegenwart so aus: An der Spitze der Weltrangliste thront der 31 Jahre alte Novak Djokovic, Nadal ist der unumstrittene Sandplatzkönig, "und auch ich bereite den Jungs manchmal noch eine harte Zeit", sagte der 37-Jährige Federer. Triumphe wie der von Alexander Zverev beim ATP-Finale in London bleiben Ausnahmen.

Titelverteidiger Federer fehlt bei vielen jungen Profis die Variabilität. "Die Trainer legen die Akzente nicht auf Volleys oder Slice, sondern auf den Aufschlag, Vor- und Rückhand. Daher sehen wir häufig die gleichen Matches", sagte der Schweizer, der in der nächsten Runde mit Stefanos Tsitsipas erneut auf einen hoffnungsvollen Nachwuchsspieler trifft. Der 20 Jahre alte Grieche findet es indes einfach nur "verrückt", auf dem Center Court gegen "die Legende" Federer zu spielen.