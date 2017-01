Australian Open Federer bezwingt Nishikori in fünf Sätzen

Roger Federer steht im Viertelfinale der Australian Open. Der Schweizer besiegte Kei Nishikori 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3. Bei seinem ersten Turnier nach seiner langen Verletzungspause trifft der 35-Jährige in der Runde der letzten Acht nun auf den Deutschen Mischa Zverev, der zuvor sensationell gegen den Weltranglistenersten Andy Murray gewann.

Federer lag im ersten Satz nach vielen schnellen Fehlern schnell 1:5 hinten, kämpfte sich aber überraschend zurück in den Tie-Break. Der ging mit 7:4 an Nishikori. Anschließend dominierte nur der Schweizer und nahm seinem japanischen Kontrahenten in den Sätzen zwei und drei gleich mehrfach den Aufschlag ab. Auch im vierten war der an Nummer 17 gesetzte Federer zunächst der dominante Spieler, kassierte aber beim Stand von 1:2 das Break.

Im entscheidenden Durchgang musste sich Nishikori beim Stand von 0:3 wegen Rückenproblemen behandeln lassen. Federer, der insgesamt 24 Asse servierte, ließ sich die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale nicht mehr nehmen und hat nach dem Aus von Novak Djokovic und Murray nun sogar gute Chancen bis ins Finale vorzustoßen.