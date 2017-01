Australian Open In die Jahre gekommen

Schluchzend umarmte Mirjana Lucic-Baroni nach ihrem Sieg im Viertelfinale der Australian Open Rennae Stubbs, die Interviewerin des australischen Senders Channel Seven. Stubbs musste ob der Lebensgeschichte der 34-jährigen Kroatin, die nach jugendlichem Erfolg den Missbrauch durch ihren Vater offengelegt hatte, deshalb lange in der Versenkung verschwand und jetzt ein bemerkenswertes Comeback feiert, selbst schlucken. "Ich bin sehr emotional", sagte Stubbs, die 2011 ihre Profikarriere beendet hatte. "Denn vor 19 Jahren hast du dein erstes Match hier gewonnen - und das war gegen mich." Nun musste auch Lucic-Baroni lachen.

18 Jahre ist es her, dass Lucic-Baroni das erste und bis zu ihrem Erfolg am Mittwoch einzige Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale gestanden hatte. Damals verlor die 17-Jährige in Wimbledon gegen Steffi Graf. Nun trifft sie auf jene Frau, die am Samstag Grafs Rekord von 22 Grand-Slam-Titeln übertreffen will: Serena Williams.

Willams ist mittlerweile 35 Jahre alt, ihre Schwester Venus, auch sie steht im Halbfinale, ist sogar noch ein Jahr älter. Zählt man die Halbfinalisten bei den Herren dazu, beträgt das Durchschnittsalter der in Melbourne noch Verbliebenen mehr als 31 Jahre. Wie kann es sein, dass ein Sport, der in den vergangenen Jahren fest in der Hand von Teenagern war, nun von Spielern im Herbst ihrer Karriere mitbestimmt wird?

Die gängige Theorie ist die der schnelleren Courts. Solche Plätze garantieren kürzere Ballwechsel und damit ausgeruhtere Spieler - Vorteil für die Generation über 30. Obwohl der statistische Beweis noch ausgeblieben ist, sind sich die meisten Experten und Spieler einig, dass die Plätze bei den Australian Open in der Tat schneller sind als noch in den Vorjahren. Seit dem Mammutfinale von 2012, als Rafael Nadal und Novak Djokovic fast sechs Stunden miteinander rangen, haben die Organisatoren der Australian Open eingesehen, dass die Geschwindigkeit der Plätze in Melbourne wieder etwas erhöht werden muss.

Roger Federer meint sogar ausgemacht zu haben, wie die Alten denn genau profitieren. "Ich glaube, dass die älteren Spieler einfach besser wissen, wie man auf schnellen Plätzen spielt," sagte der Schweizer nach seinem Viertelfinalsieg gegen Mischa Zverev. "Eine Spielerin wie Venus Williams liebt schnelle Courts. Wir lassen uns nicht so schnell frustrieren wie junge Spieler," führte Federer weiter aus.

AFP Venus Williams hofft auf den nächsten Grand-Slam-Titel

Durch neue Schlägertechnologien und immer modernere Saiten ist Tennis in den vergangenen Jahren deutlich athletischer geworden. Nur wer vollkommen fit ist, hält die Strapazen von sieben Matches bis zu einem Grand-Slam-Sieg durch. Hier sollten die Teenager den Älteren eigentlich voraus sein.

Zu Beginn eines Jahres ist die Diskrepanz aber deutlich geringer. Ein Sport, der so sehr von der Physis bestimmt wird, braucht ausgeruhte Athleten. Die einzig signifikante Pause gibt es im November und Dezember und selbst hier nehmen viele nur kurze Auszeiten. Trotzdem sind die Spieler bei keinem anderen großen Turnier so fit und verletzungsfrei wie in Australien. Später im Jahr, in Paris, in Wimbledon oder bei den US Open, haben sich gerade bei den Älteren kleine Verletzungen und viele Matches angesammelt.

Dabei dürfte es auch kein Zufall sein, dass die Williams-Schwestern, Federer, Lucic-Baroni und Rafael Nadal aus verschiedenen Gründen signifikante Tennispausen eingelegt haben. Gerade Serena und Venus Williams haben in ihren Karrieren oft nur eine reduzierte Anzahl an Turnieren bestritten. Schlecht für die Veranstalter, gut für die sportliche Langlebigkeit der Familie Williams.

Was aber nicht übersehen werden sollte: Der Tennissport dürfte in den kommenden 24 Monaten von einer Jugendwelle erfasst werden. Spieler wie Alexander Zverev werden schon bald um Grand-Slam-Titel mitspielen. Bei den Damen könnte schon in diesem Jahr eine Spielerin, die in den späten 1990er Jahren geboren wurde - sei es eine Jelena Ostapenko, eine Naomi Osaka oder eine Ana Konjuh - einen großen Titel gewinnen oder ein wichtiges Finale bestreiten.

Wer es also mit der Generation Williams und Federer hält, der sollte das letzte Hurra lieber genießen.